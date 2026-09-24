İmzayı attı! Dünyaca ünlü Alaba'dan 34 yaşında sürpriz transfer - Son Dakika
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İmzayı attı! Dünyaca ünlü Alaba'dan 34 yaşında sürpriz transfer

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İmzayı attı! Dünyaca ünlü Alaba\'dan 34 yaşında sürpriz transfer
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5 yıllık Real Madrid macerasını tamamlayan 34 yaşındaki savunma oyuncusu David Alaba'nın yeni adresi Udinese oldu.

Geçtiğimiz sezon sonunda Real Madrid ile yollarını ayıran Avusturyalı yıldız savunmacı David Alaba’nın yeni takımı belli oldu. 

ALABA RESMEN UDINESE'DE

34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, İtalya Serie A ekiplerinden Udinese’ye transfer oldu. İtalyan kulübü Udinese, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla tecrübeli savunma oyuncusunu kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Yapılan açıklamada Alaba ile Haziran 2027’ye kadar geçerli bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

''KAZANMAK İSTİYORUM''

Kulüp sitesine açıklamalarda bulunan Alaba, kariyeri boyunca birçok başarı elde ettiğini ama kazanma hırsını kaybetmediğini vurgulayarak, "Kariyerim boyunca çok şey başardım ve birçok kupa kazandım. Ancak hala üst seviyede mücadele etmek ve kazanmak istiyorum. Udine'ye bu zihniyetle geliyorum." ifadelerini kullandı.

Real MadridDavid AlabaFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: İmzayı attı! Dünyaca ünlü Alaba'dan 34 yaşında sürpriz transfer - Son Dakika
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