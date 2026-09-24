28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASAL Araştırma’nın Eylül 2026 döneminde 2 bin 15 kişiyle gerçekleştirdiği son seçim anketinin sonuçları açıklandı. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra elde edilen verilere göre AK Parti yüzde 33,8 ile birinci, Yeni Parti ise yüzde 23,6 ile ikinci sırada yer aldı.

Asal Araştırma tarafından Eylül 2026 döneminde gerçekleştirilen son seçim anketinin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Kararsız seçmenlerin ve oy kullanmayacağını belirtenlerin orantısal olarak dağıtılmasıyla elde edilen verilere göre AK Parti yüzde 33,8 ile birinci sırada yer alırken, Yeni Parti yüzde 23,6 oy oranıyla ikinci sırada yer buldu.

PARTİLERİN OY DAĞILIMI

Diğer partilerin oy oranları ise sırasıyla DEM Parti yüzde 9,6, MHP yüzde 8,6, İYİ Parti yüzde 6,5 ve CHP yüzde 6,3 olarak kayıtlara geçti. Listede Anahtar Parti yüzde 3,2, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,8, Zafer Partisi yüzde 2,5 ve TİP yüzde 1,0 oy oranına ulaşırken, diğer partilerin toplam oranı ise yüzde 2,1 oldu.

28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ VE METODOLOJİSİ

ASAL Araştırma ve Danışmanlık tarafından gerçekleştirilen "Türkiye Siyasi Gündem Eylül 2026 Araştırması" kapsamında saha verileri 12-18 Eylül 2026 tarihleri arasında toplandı. Türkiye genelinde 28 ilde yürütülen çalışmada, 18 yaş ve üzeri toplam 2 bin 15 kişiyle görüşüldü. Bilgisayar Destekli Telefonda Anket (CATI) yöntemiyle yapılan araştırmanın yüzde 95 güven sınırında +/- 2,2 hata payı ile gerçekleştirildiği ve örneklem dağılımında son genel seçimlerdeki seçmen sayısının baz alındığı bildirildi.

Yeni PartiAK PartiPolitikaGüncelEylülSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Tr Tr Tr Tr:
    Şaka gibi. Bu yeni p ve özel # mü . %5 bile olmaması lazımken. Yazıklar olsun 4 10 Yanıtla
  • Şeref Acar Şeref Acar:
    Öyleyse seçim olsun saçma sapan anket yayınlamayı bırakın 6 2 Yanıtla
  • Mert demir Mert demir:
    Bu sonuç Kılıçdaroğlu adlı vatandaşın 360 derece dönüşü sonucu gerçekleşmiştir. Mutlumusun şimdi. Millet sana neden oy versin. Almışsın 13 kez boyunjn ölçüsünü.ne hakkın vardı partiyi bölmeye 2 0 Yanıtla
  • hsyndalci hsyndalci:
    Emekli bağırıyor sıkıyosa, HAYDİ SEÇİME... 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı 40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı
Karadeniz’de av bereketi tezgaha yansıdı: Palamudun tanesi 50 lira Karadeniz'de av bereketi tezgaha yansıdı: Palamudun tanesi 50 lira
Avukatın boğazına bıçak dayadı 7 yıl 1 ay hapisle serbest bırakıldı Avukatın boğazına bıçak dayadı! 7 yıl 1 ay hapisle serbest bırakıldı
Mansur Yavaş’ın istifası sonrası ABB Meclisi 1. Başkan Vekili Ertan Işık da istifa etti Mansur Yavaş'ın istifası sonrası ABB Meclisi 1. Başkan Vekili Ertan Işık da istifa etti
Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür
BM Genel Kurulu’nda konuşan Şara, İsrail’e resti çekti BM Genel Kurulu'nda konuşan Şara, İsrail'e resti çekti
Sanık avukatının sözleri aileleri ayağa kaldırdı Dilovası davasında keşif sonrası gerginlik Sanık avukatının sözleri aileleri ayağa kaldırdı! Dilovası davasında keşif sonrası gerginlik
12:57
Fon soruşturmasının kilit ismi Muhammed Yarız’ın 200 milyonluk araçlarına el konuldu
Fon soruşturmasının kilit ismi Muhammed Yarız'ın 200 milyonluk araçlarına el konuldu
12:02
Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu
Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu
11:58
9024’te akılalmaz olay Kaleci direğe yapıştı, penaltı boş kaleye atıldı
90+24'te akılalmaz olay! Kaleci direğe yapıştı, penaltı boş kaleye atıldı
11:09
Şanlıurfa Valisi: Can kaybı yok, yıkım ihbarı da alınmadı
Şanlıurfa Valisi: Can kaybı yok, yıkım ihbarı da alınmadı
11:04
Trump’tan Şi’ye savaş uçaklı karşılama Yüzündeki ifade dikkat çekti
Trump'tan Şi'ye savaş uçaklı karşılama! Yüzündeki ifade dikkat çekti
10:46
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Manisa’daki saldırı bir okul saldırısı değil
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Manisa'daki saldırı bir okul saldırısı değil
10:45
Doğu ve Güneydoğu’daki illerimizi sallayan deprem
Doğu ve Güneydoğu'daki illerimizi sallayan deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 13:11:22. #.0.3#
SON DAKİKA: 28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei