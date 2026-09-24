EGM\'de görev dağılımı yapıldı: Mustafa Çalışkan\'a dört önemli birim bağlandı

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, 6 genel müdür yardımcısının sorumlu olacağı başkanlıkları belirledi. Eski İstanbul Emniyet Müdürü Doç. Dr. Mustafa Çalışkan, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekât ve Terörle Mücadele dairelerinden sorumlu oldu. Yeni görev dağılımıyla birlikte EGM bünyesindeki kritik birimlerin sorumluluk alanları da netleşti.

MUSTAFA ÇALIŞKAN'A DÖRT KRİTİK DAİRE

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaptığı dönemde özellikle saha ve operasyon çalışmalarında görev alan Mustafa Çalışkan, yeni görevinde EGM'nin dört önemli biriminden sorumlu olacak.

Mustafa Çalışkan

Çalışkan'ın görev alanına Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekât ve Terörle Mücadele daireleri girdi.

GÖREVLER GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI ARASINDA PAYLAŞTIRILDI

Yeni görev dağılımında diğer genel müdür yardımcılarının sorumlu olduğu birimler de belli oldu.

Emrullah Gölcük; Asayiş, Güvenlik, Kriminal ile Sosyal Hizmetler ve Sağlık dairelerinden sorumlu olacak.

Selçuk Doğuş; Dış İlişkiler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları, Havacılık ile İnterpol-Europol birimlerini yürütecek.

Ali Karabağ; Trafik, Koruma, Tanık Koruma ve TBMM Koruma dairelerinden sorumlu olacak.

SİBER SUÇLARIN SORUMLULUĞU İSMAİL HAKKI GÜNAY'DA

Görev dağılımı kapsamında İsmail Hakkı Günay, Personel, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme ile Siber Suçlarla Mücadele dairelerinden sorumlu oldu.

Akif Pektaş ise Belge Yönetimi ve Koordinasyon, Destek Hizmetleri, İnşaat-Emlak ve Strateji Geliştirme dairelerini yürütecek.