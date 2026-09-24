Kış aylarının vazgeçilmezinde hasat başladı! Fiyatı servet değerinde - Son Dakika
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Kış aylarının vazgeçilmezinde hasat başladı! Fiyatı servet değerinde

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Kış aylarının vazgeçilmezinde hasat başladı! Fiyatı servet değerinde
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kestane hasadı başladı. İlçede kurulan halk pazarında tezgahlara çıkan kestanenin kilogramı 400 liradan alıcı buluyor. Üreticiler, gal arısı nedeniyle rekoltenin düştüğünü söylüyor.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, vatandaşların önemli geçim kaynaklarından biri olan kestane ağaçlardan toplanmaya başlandı. Hasadı yapılan kestaneler, ilçede kurulan halk pazarında satışa sunuldu. Pazarda kestanenin kilogramı 400 liradan satılıyor.

Kış aylarının vazgeçilmezinde hasat başladı! Fiyatı servet değerinde

GAL ARISI REKOLTEYİ DÜŞÜRDÜ

Üreticiler, bu yıl kestane rekoltesinin gal arısı nedeniyle düştüğünü söyledi. Kestane gal arısı, ağacın tomurcuklarına yumurta bırakıyor. 

Kış aylarının vazgeçilmezinde hasat başladı! Fiyatı servet değerinde

Zararlının yıllık filizlerde oluşturduğu galler, ağacın gelişimini ve çiçeklenmesini engelliyor. Bu durum hem meyve verimini düşürüyor hem de zamanla ağaçların kurumasına yol açıyor. Türkiye'de ilk kez 2014'te Yalova ve Bursa'da görülen bu zararlı böcek, Kastamonu ormanlarında ilk olarak 2021'de Cide'de tespit edildi.

Kış aylarının vazgeçilmezinde hasat başladı! Fiyatı servet değerinde

KESTANE BALINDA DA BÜYÜK KAYIP

Gal arısının etkisi kestane balı üretimine de yansıdı. Kastamonu Arı Yetiştiricileri Birliği'nin verilerine göre, coğrafi işaretli Kastamonu kestane balının üretimi 2021'den bu yana sürekli düştü. Yıllık yaklaşık 500 ton olan üretimin bu yıl 100 ton civarında kalması bekleniyor. Kovan başına verim de 10-15 kilogramdan 2-3 kilograma geriledi.

Kış aylarının vazgeçilmezinde hasat başladı! Fiyatı servet değerinde

GAL ARISINA KARŞI MÜCADELE

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, gal arısına karşı biyolojik mücadele yürütüyor. Bu kapsamda, gal arısıyla beslenen Torymus sinensis adlı faydalı böcek, Cide'de kurulan laboratuvarda üretilerek doğaya salınıyor. 

Kış aylarının vazgeçilmezinde hasat başladı! Fiyatı servet değerinde

Salımlar, aralarında İnebolu'nun da bulunduğu kıyı ilçelerinde yapılıyor. Zararlıya karşı ayrıca sarı yapışkan tuzaklar da kullanılıyor. Uzmanlar, biyolojik mücadelenin sonuç vermesinin 7-10 yıl sürebileceğini belirtiyor.

Kış aylarının vazgeçilmezinde hasat başladı! Fiyatı servet değerinde
KastamonuİneboluİneboluGüncelPazarSon Dakika

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