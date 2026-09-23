Malatya'da park kavgası bıçaklı kavgaya dönüştü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malatya'da park kavgası bıçaklı kavgaya dönüştü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde araç park etme meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan tartışma akşam yeniden alevlenerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Malatya'da araç park etme meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

GÜNDÜZ BAŞLAYAN TARTIŞMA, AKŞAM KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Yeşilyurt ilçesi, İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Bir işletme önünde sabah saatlerinde araç park etme meselesi nedeniyle işletme çalışanları ve araç sahipleri arasında tartışma çıktı. Yaşanan gerginlik çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırıldı. Akşam saat 19.05'te olayın yaşandığı yerde yeniden bir araya gelen taraflar arasında ikinci kez çıkan tartışma bu kez bıçaklı kavgaya dönüştü.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavga sırasında bıçak darbeleriyle yaralanan Bülent Ceyhan Y., Oktay Y. ve Mehmet Ümit Ö., sağlık ekipleri tarafından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Bülent Ceyhan Y. ve Oktay Y.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Bir kişi ise darp sonucu yaralandı.

Kavga ile ilgili inceleme başlatan polis, bazı şüphelileri gözaltına aldı.

Kaynak: DHA
Yeşilyurt3. SayfaMalatyaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı 40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı
Babasının 1956’da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi Babasının 1956'da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı! Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi
Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür
Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk
Aralarında Tera ve Pusula yöneticilerinin de olduğu 11 zanlının mal varlığına el konuldu Aralarında Tera ve Pusula yöneticilerinin de olduğu 11 zanlının mal varlığına el konuldu
Başkan ortada yok: Çiğli’de “AK Parti’ye geçiş“ iddiasını belediye meclis üyeleri yalanladı Başkan ortada yok: Çiğli’de "AK Parti’ye geçiş" iddiasını belediye meclis üyeleri yalanladı
Kadın avukat, kıyafeti nedeniyle kendisini uyaran hakime sert tepki gösterdi Kadın avukat, kıyafeti nedeniyle kendisini uyaran hakime sert tepki gösterdi
Ankara’da istifa dalgası bitmiyor: İki belediye başkanı daha AK Parti’ye geçecek Ankara'da istifa dalgası bitmiyor: İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçecek
22:05
Mansur Yavaş CHP’den istifasının gerekçesini açıkladı: Artık 1 dakika duramayacağıma karar verdim
Mansur Yavaş CHP'den istifasının gerekçesini açıkladı: Artık 1 dakika duramayacağıma karar verdim
21:55
New York’taki zirvede karar alındı TSK, Irak’taki o yerleşkeden çekiliyor
New York'taki zirvede karar alındı! TSK, Irak'taki o yerleşkeden çekiliyor
20:27
Rüşvet iddiasıyla suçüstü yakalanan Bodrum Bölge Liman Başkanı gözaltına alındı
Rüşvet iddiasıyla suçüstü yakalanan Bodrum Bölge Liman Başkanı gözaltına alındı
18:55
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama daha
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama daha
18:12
Bir belediye başkanı daha CHP’den istifa etti İşte son durum
Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti! İşte son durum
17:56
1 yılda nasıl 200 kat değer kazandı İşte Alkin kardeşlerin ifadesi
1 yılda nasıl 200 kat değer kazandı? İşte Alkin kardeşlerin ifadesi
17:12
Ankara’da istifa dalgası bitmiyor: İki belediye başkanı daha AK Parti’ye geçecek
Ankara'da istifa dalgası bitmiyor: İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçecek
15:52
Tüm gözler TBMM’de İşte il olmaya aday 24 ilçemiz
Tüm gözler TBMM'de! İşte il olmaya aday 24 ilçemiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 23:12:26. #.0.2#
SON DAKİKA: Malatya'da park kavgası bıçaklı kavgaya dönüştü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei