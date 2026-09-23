Erdoğan BM'de konuşurken skandal görüntü! Şara telefonundan başını kaldırmadı - Son Dakika
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Erdoğan BM'de konuşurken skandal görüntü! Şara telefonundan başını kaldırmadı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda konuştuğu sırada Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın telefonuyla ilgilenmesi tepki çekti. Türkiye'nin Suriye'deki yeni yönetime verdiği güçlü desteğe rağmen Şara'nın Erdoğan kürsüdeyken sergilediği bu tavır, “skandal görüntü” yorumlarına neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yaptığı sırada Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın sergilediği tavır dikkat çekti.

ERDOĞAN KÜRSÜDEYKEN TELEFONUYLA İLGİLENDİ

Erdoğan'ın dünya liderlerine hitap ettiği sırada salonda bulunan Şara'nın cep telefonuyla ilgilendiği görüldü. Şara'nın uzun süre ekrana bakması, Erdoğan'ın konuşmasını takip etmediği izlenimi oluşturdu.

TÜRKİYE'NİN SURİYE'YE DESTEĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Görüntüyü daha dikkat çekici hale getiren ayrıntı ise Türkiye'nin Suriye'deki yeni yönetime verdiği destek oldu. Ankara, Suriye'nin istikrara kavuşması ve yeniden yapılanması konusunda desteğini birçok kez dile getirirken Erdoğan da BM konuşmasında Suriye'ye ilişkin mesajlar verdi.

ŞARA'NIN TAVRI TARTIŞMA YARATTI

Erdoğan'ın kürsüde olduğu anlarda Şara'nın telefonuyla ilgilenmesi, özellikle Türkiye'nin Suriye'ye verdiği destek üzerinden tartışıldı. Şara'nın o anlarda telefonuyla neden ilgilendiğine ilişkin ise bir açıklama yapılmadı.

Recep Tayyip ErdoğanTürkiyeSuriyeDünyaŞaraSon Dakika

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