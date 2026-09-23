Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti - Son Dakika
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Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti

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Adalar Belediyesi AK Parti\'ye geçti
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Adalar Belediyesi'nde yeni başkanvekili seçimi tamamlandı. İlk iki turun toplamında AK Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz 9, CHP'nin adayı Aytül Ekşiyan 8 oy aldı. Bir oy ise geçersiz sayıldı. Seçimin üçüncü turunda ise Türkyılmaz, oyların çoğunluğunu alarak başkanvekili seçildi.

İstanbul'da Adalar Belediye Başkanvekili Medine Pamuk’un sağlık sorunları gerekçesiyle görevinden istifa etmesinin ardından yeni başkanvekili seçimi için belediye meclisi bugün saat 10.00’da toplandı. İlk iki turun toplamında AK Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz 9, CHP'nin adayı Aytül Ekşiyan ise 8 oy aldı. Bir oy ise geçersiz sayıldı. Seçimin üçüncü turunda Türkyılmaz, oyların çoğunluğunu alarak yeni başkanvekili seçildi. Böylece İstanbul'da bir ilçe belediyesi daha AK Parti'ye geçmiş oldu.

<a class='keyword-sd' href='/adalar-belediyesi/' title='Adalar Belediyesi'>Adalar Belediyesi</a> AK Parti'ye geçti

BAŞKANVEKİLİ SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE İSTİFA ETTİ

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "rüşvet alma" iddialarıyla 23 Haziran'da tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından 27 Haziran’da Adalar Belediye Meclisi’nde yapılan seçimde Medine Pamuk başkan vekili seçilmişti. 

Bir süre görevini sürdüren Pamuk, sağlık sorunları gerekçesiyle 14 Eylül’de görevinden istifa etti. İstanbul Valiliği tarafından yeni başkan vekili seçiminin 21 Eylül’de saat 09.00’da yapılacağı duyuruldu.

Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti

21 EYLÜL'DE CHP’Lİ ÜYELER KATILMADI

Önceki gün yapılan başkan vekili seçimine CHP’li meclis üyelerinin katılmaması nedeniyle salt çoğunluk sağlanamadı. Bunun üzerine seçim bugün saat 10.00’a ertelendi. AK Parti grubu Kemal Türkyılmaz’ı aday gösterirken, CHP, Aytül Ekşiyan'ı aday gösterdi.

Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti

BELEDİYE 3. TUR'DA AK PARTİ'YE GEÇTİ

İlk turda AK Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz 5 oy, CHP'nin adayı Aytül Ekşiyan ise 4 oy aldı. İkinci turda ise Türkyılmaz ile Ekşiyan 4 oyla berabere kaldı. Bir oy ise geçersiz sayıldı.

Yapılan üçüncü turda ise Türkyılmaz 5 oy, Eşkiyan ise 4 oy aldı. 

AK Parti Grubu'nun adayı Türkyılmaz Adalar Belediye Başkanvekili seçildi.

BAŞKAN AKPOLAT TUTUKLANMIŞTI

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve ‘rüşvet alma’ iddialarıyla 23 Haziran'da tutuklanmıştı.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • yobaz deşen yobaz deşen:
    çökmeye devam durmak yok milli irade neymiş 8 6 Yanıtla
  • Johny Guitar Johny Guitar:
    Allah hayırlı uğurlu eylesin 8 3 Yanıtla
    ÜLKER Yaman ÜLKER Yaman:
    ?????????????? La siz nasıl bi türsünüz harbiden ???????? 2 2
  • Muhsin Durna Muhsin Durna:
    Maşallah akp ye gecinciye kadar secimm yapın 5 5 Yanıtla
  • Beyaz Gölge Beyaz Gölge:
    helalll 7 2 Yanıtla
  • Muhsin Durna Muhsin Durna:
    AKP'ye geçinceye kadar seçime devam 4 3 Yanıtla
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