Fransa Milli Takımı, Türk lezzetlerini tercih etmedi - Son Dakika
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Fransa Milli Takımı, Türk lezzetlerini tercih etmedi

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Fransa Milli Takımı, Türk lezzetlerini tercih etmedi
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Fransa Milli Takımı, A Milli Futbol Takımımız ile oynayacakları maç öncesi Kocaeli'de kaldıkları otelde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Türk yemeklerinden kaçınan Fransız kafilesinin makarna, balık ve taze salata gibi besinlerle beslendiği ifade edildi.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup mücadelesinde bu akşam A Milli Futbol Takımımız ile kozlarını paylaşacak olan Fransa Milli Takımı, maç hazırlıklarını Kocaeli'de sürdürdü. Dev karşılaşma öncesinde Fransız kafilesinin kaldığı otelde alınan olağanüstü güvenlik önlemleri ve özel tercihler ortaya çıktı.

OTELDE KUŞ UÇURTULMADI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fransız kafilesinin konakladığı otel ve çevresinde 24 saat esasıyla kuş uçurtmadı. Güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı konaklama sürecinde otel, Fransa Milli Takımı dışında tüm müşterilere tamamen kapatıldı.

Fransa Milli Takımı, Türk lezzetlerini tercih etmedi

TÜRK YEMEKLERİNİ TERCİH ETMEDİLER

Dünyaca ünlü yıldızları kadrosunda barındıran Fransa kafilesi, beslenme programında riske girmemeyi tercih etti. Türk mutfağının lezzetlerini tatmaktan kaçınan Fransız ekibinin beslenme programında ağırlıklı olarak makarna, balık ve taze salata çeşitlerine yer verildiği belirtildi. 

Fransa Milli Takımı, Türk lezzetlerini tercih etmedi
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    Yorumlar (9)

  • hamza çolak hamza çolak:
    2026 yılının en önemli haberi 4 0 Yanıtla
  • Y. Selim Y. Selim:
    bana ne bundan 3 1 Yanıtla
  • Mevlüt Çetin Mevlüt Çetin:
    midesi bozulmasın diye 3 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    Yani ?? 2 0 Yanıtla
  • Ali Fuat Seckin Ali Fuat Seckin:
    Çok datındı 1 0 Yanıtla
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