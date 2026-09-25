Fransa Milli Takımı, Türk lezzetlerini tercih etmedi

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup mücadelesinde bu akşam A Milli Futbol Takımımız ile kozlarını paylaşacak olan Fransa Milli Takımı, maç hazırlıklarını Kocaeli'de sürdürdü. Dev karşılaşma öncesinde Fransız kafilesinin kaldığı otelde alınan olağanüstü güvenlik önlemleri ve özel tercihler ortaya çıktı.

OTELDE KUŞ UÇURTULMADI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fransız kafilesinin konakladığı otel ve çevresinde 24 saat esasıyla kuş uçurtmadı. Güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı konaklama sürecinde otel, Fransa Milli Takımı dışında tüm müşterilere tamamen kapatıldı.

TÜRK YEMEKLERİNİ TERCİH ETMEDİLER

Dünyaca ünlü yıldızları kadrosunda barındıran Fransa kafilesi, beslenme programında riske girmemeyi tercih etti. Türk mutfağının lezzetlerini tatmaktan kaçınan Fransız ekibinin beslenme programında ağırlıklı olarak makarna, balık ve taze salata çeşitlerine yer verildiği belirtildi.