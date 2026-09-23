Sayılı günler kaldı! Türkiye\'nin resmi tatil günlerine bir yenisi daha ekleniyor

Türkiye'de milyonlarca çalışan ve öğrenciyi ilgilendiren resmi tatil takviminde değişiklik için hazırlıklar sürüyor. Baharın habercisi olarak kutlanan Nevruz'un 21 Mart'ta resmi tatil kapsamına alınması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce düzenlenen 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'nda 21 Mart'ın “Baharın ve kardeşliğin bayramı” olarak ilan edilmesini gündeme getirmiş ve teklifin parlamentoya sunulması yönünde irade ortaya koymuştu.

21 MART İÇİN RESMİ TATİL HAZIRLIĞI

Sözcü'nün haberine göre, Nevruz'un resmi tatil haline getirilmesine yönelik hazırlıklar tamamlandı. Düzenlemenin TBMM'nin ekim ayında başlayacak yeni yasama döneminde Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu da mart ayında yaptığı açıklamada, 21 Mart'ın Türkiye'de resmi bir gün olarak kutlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ve çalışmayı sonuçlandırmayı hedeflediklerini söylemişti.

MECLİS'İN YENİ YASAMA DÖNEMİ BEKLENİYOR

Düzenlemenin yaz aylarında TBMM gündemine gelmesi beklenirken Meclis'in yoğun çalışma takvimi nedeniyle süreç sonbahara kaldı.

TBMM'nin yaz tatilinin ardından ekim ayında çalışmalarına yeniden başlamasıyla birlikte 21 Mart Nevruz Günü'nü resmi tatil kapsamına alacak düzenlemenin yasama sürecinin başlaması bekleniyor.

RESMİ TATİL SÜRESİ 16,5 GÜNE ÇIKACAK

Türkiye'de mevcut düzenlemeye göre yılbaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile 1,5 günlük 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil kapsamında bulunuyor.

Bunlara 3,5 günlük Ramazan Bayramı ve 4,5 günlük Kurban Bayramı da eklendiğinde yıllık resmi tatil süresi 15,5 güne ulaşıyor. Nevruz düzenlemesinin kabul edilmesi durumunda 21 Mart'ın da eklenmesiyle bu süre 16,5 güne çıkacak.

İLK KEZ 21 MART 2027'DE UYGULANACAK

Kanun teklifinin TBMM'den geçerek yürürlüğe girmesi halinde milyonlarca çalışan ve öğrenciyi ilgilendiren yeni resmi tatil uygulamasının ilk kez 21 Mart 2027 tarihinde hayata geçirilmesi öngörülüyor.

Öte yandan TBMM kayıtlarında, 21 Mart'ın Nevruz (Newroz) Bayramı olarak resmi tatil ilan edilmesini amaçlayan ayrı bir kanun teklifi de bulunuyor. DEM Parti milletvekilleri tarafından 16 Mart 2026'da sunulan bu teklif halen İçişleri Komisyonunda. Bu teklif, haberde söz konusu edilen AK Parti hazırlığından ayrı bir yasama girişimi.