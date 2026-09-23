Manisa'da okulu kana bulayan saldırganın ifadesi kan dondurdu - Son Dakika
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Manisa'da okulu kana bulayan saldırganın ifadesi kan dondurdu

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Manisa\'da okulu kana bulayan saldırganın ifadesi kan dondurdu
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı okul saldırısının faili 15 yaşındaki H.O.'nun ifadesinde, geçmişteki küresel katliamlardan ve Türkiye'deki şiddet olaylarından ilham aldığını belirtti. Saldırganın kuzenleriyle atış talimi yaptığı belirlenirken soruşturmada gözaltı sayısı 9'a yükseldi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulun yakınında 3'ü ağır 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren 15 yaşındaki H.O.'nun emniyetteki ifadesinde, geçmiş yıllarda farklı ülkelerde ve Türkiye'de meydana gelen saldırıların faillerinden etkilendiğini söylediği öğrenildi. Zanlının saldırıdan yaklaşık bir ay önce kuzenine eylem yapacağını söylediği, yaklaşık bir yıl önce de iki kuzeniyle birlikte atış talimi yaptığı belirtildi. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısının 9'a yükseldiği öğrenildi.

Olay, Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Albayrak Mahallesi'ndeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesin yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9. sınıf öğrencisi H.O., yanında getirdiği pompalı tüfekle okul arkadaşlarına ateş açtı. Saldırıda yaralanan 11 öğrenci çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken 1 öğrenci taburcu oldu, 3'ünün durumu ciddiyetini koruyor. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin olay öncesinde yolda oldukça soğukkanlı tavırlarla yürüdüğü ve elindeki pompalı tüfeği kontrol ederek ilerlediği görüldü.

Manisa'da okulu kana bulayan saldırganın ifadesi kan dondurdu

GEÇMİŞTEKİ KATLİAMLARDAN İLHAM ALMIŞ 

Olayın ardından yakalanarak emniyete götürülen şüpheli H.O.'nun sorgusunda çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre Orhan'ın saldırıyı husumet nedeniyle değil, geçmişteki katliamlardan ilham alarak planladığı belirlendi. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde; 20 Nisan 1999'da ABD'nin Colorado eyaletinde lise katliamı yapan Eric Harris ve Dylan Klebold ile 15 Mart 2019'da Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cami saldırısı düzenleyen Brenton Tarrant'tan etkilendiğini itiraf ettiği öğrenildi.

Manisa'da okulu kana bulayan saldırganın ifadesi kan dondurdu

Şüphelinin ayrıca, bu küresel olayların Türkiye'deki yansımaları olarak kayıtlara geçen, 12 Ağustos 2024'te Eskişehir'deki bıçaklı saldırının faili Arda Küçükyetim ile 4 Ekim 2024'te İstanbul Fatih surlarında çifte cinayet işleyen Semih Çelik'i de kendisine referans aldığı ve eylemini bu isimlerden ilham alarak gerçekleştirdiği kaydedildi.

Manisa'da okulu kana bulayan saldırganın ifadesi kan dondurdu

ATIŞ TALİMİ YAPMIŞLAR 

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, saldırının hazırlık sürecini de deşifre etti. H.O. eylemden bir süre önce amcasının oğulları A.O. ve Ö.O. ile atış talimi yaptığı belirlendi. Şüphelinin, eylemi gerçekleştireceğini diğer kuzeni M.E.A.'ya da anlattığı ancak M.E.A.'nın durumu ciddiye almadığı tespit edildi. Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan emniyet güçleri operasyon için düğmeye bastı. Aralarında saldırgan H.O., ailesi, atış talimi yaptığı kuzenleri ve olayda kullanılan fişekleri temin eden kişinin de bulunduğu toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA
TurgutluTurgutlu3. SayfaGözaltıSaldırıTürkiyeManisaEğitimSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ercan Hekim Ercan Hekim:
    Sana iyi bir ilham kaynağı vermek lazım da maalesef öyle bir kanun yok ülkemde.... 6 0 Yanıtla
  • 97kydpj4bm 97kydpj4bm:
    biz hangi çağda yaşıyoruz ya yaşadıkça daha çok görücez 5 0 Yanıtla
  • Melih Özke Melih Özke:
    bu olayın aile ile ilgisi var başka hiçbişey değil insanlar boş boş konuşmayı çok seviyor 2 1 Yanıtla
    Ümit Çevik Ümit Çevik:
    O sorun onları bağlar benim de sorunum var silah alıp ateş mi etmem gerekiyor kardeşim. Etrafta bir sürü ev var ışıkları yanıyor et mi kaynıyor dert mi kaynıyor bilemezsin herkes kendi sorunu kendi çözecek kol kırılır yen içinde kalır. Böyle bir şey yok 1 0
  • mkarakuzu5@hotmail.com [email protected]:
    e bunun yaşamasıda beni rahatsız ediyo, kimbilir ne zaman hangi günahsızları hedef alcak, oturup bekleyelim, zaten birazdan salarlar 1 1 Yanıtla
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