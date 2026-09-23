Fenerbahçe'nin istediği yıldızı tekme tokat dövdüler - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin istediği yıldızı tekme tokat dövdüler

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Fenerbahçe\'nin istediği yıldızı tekme tokat dövdüler
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Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Malang Sarr'ın, Suudi Arabistan ekibi NEOM'a transferinin ardından tartaklandığı iddia edildi. Fransız basını, 27 yaşındaki futbolcunun komisyon anlaşmazlığı nedeniyle bir grup tarafından tehdit edildiğini ve saldırıya uğradığını öne sürdü.

Fenerbahçe'nin transfer döneminde gündemine gelen Malang Sarr hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre Sarr, NEOM'a transfer sürecinde kendisine yardımcı olan aracıyı devre dışı bırakarak işlemleri tek başına tamamladı.

KOMİSYON ANLAŞMAZLIĞI İDDİASI

Haberde, Sarr'ın eski temsilcisiyle bağlantılı olduğu belirtilen bir grupla transferden doğan komisyon ücreti konusunda anlaşmazlık yaşadığı öne sürüldü.

NEOM'un sezon öncesi kampını İspanya'nın Marbella kentindeki beş yıldızlı bir otelde gerçekleştirdiği sırada olayın burada yaşandığı aktarıldı.

Fenerbahçe'nin istediği yıldızı tekme tokat dövdüler

OTELİN BARINA GÖTÜRDÜLER

İddiaya göre Sarr, takım arkadaşlarıyla akşam yemeği yediği sırada yanına gelen bir grup tarafından otelin barına götürüldü. Burada transferden kaynaklanan komisyon ücretleri nedeniyle sert bir tartışma yaşandığı ve Senegalli futbolcunun tartaklanarak tehdit edildiği öne sürüldü. Bazı görgü tanıklarının ise Sarr'a tekme ve tokatlarla saldırıldığını iddia ettiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin istediği yıldızı tekme tokat dövdüler

SARR İDDİALARI YALANLADI

Malang Sarr'ın yaşananlara ilişkin iddiaları yalanladığı aktarıldı. Ancak olayın otelin güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı. NEOM yetkililerinin durumu polise bildireceğinin öğrenilmesinin ardından Sarr'ı tehdit eden grubun otelden ayrıldığı belirtildi. Sarr'ın ise olay sonrasında resmi bir şikayette bulunmadığı aktarıldı.

BU SEZON 8 MAÇTA OYNADI

27 yaşındaki futbolcu, bu sezon NEOM formasıyla 8 karşılaşmada görev aldı.

Suudi ArabistanFenerbahçeFransızSporSon Dakika

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