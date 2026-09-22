Zonguldak\'ta bıçaklanarak ölen gencin davasında sanık savunma yaptı, duruşma ertelendi

Zonguldak'ta 19 yaşındaki gencin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanık hakim karşısına çıktı.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Y.E.C. (20) ile maktul Celal Can Er'in (19) yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen Y.E.C, maktul Er ile aralarında 2024 yılında sosyal medya hesabı üzerinden yaşanan takip meselesi nedeniyle husumet oluştuğunu ancak sonrasında konuyu konuşarak çözdüklerini söyledi.

Y.E.C, maktulü şubatta asker eğlencesine çağırdığını ve aralarında sorun bulunmadığını iddia etti.

Olay günü Er'in kendisini ısrarla yanına çağırdığını, gittiğinde zorla araca bindirildiğini ve Er'in kendisine yumruk attığını öne süren Y.E.C, şöyle devam etti:

"Biri 'Burası kalabalık, okulun orada konuşun.' dedi. Beni arabaya zorla bindirmeye çalıştılar. Sonra araca 5 kişi bindi. Celal Can bana bir kez daha vurdu, hakaret etti. Kendisini yapma, etme diye ikna etmeye çalıştım. En son biri beni tuttu. Elimle itip kenara geçmeye çalıştım. Etrafımı yuvarlak yapmışlardı. Son darbeyi alınca bıçağı çekip hedef gözetmeden salladım. Karın bölgesi diye hatırlıyorum. Orada bana saldırmaya çalıştılar. Ben uzaklaşmaya çalışırken arkamdan tahta parçaları falan attılar. Kendimi korumak için oradan ayrıldım. Babamı aradım, olayı anlattım ve polislerin gelmesi gerektiğini söyledim. Kendim teslim oldum."

Y.E.C, olay sırasında yanında bulunanların mahalleden arkadaşları olduğunu ve kavga çıkacağını düşünmediğini belirterek, "Sarhoş olduğunu, aileme zarar vereceğini düşündüm, bıçağı aldım." ifadesini kullandı.

Mahkeme başkanının, "Böyle düşünüyorken neden oraya gittin?" sorusuna Y.E.C, "Cahillik etmişim." yanıtını verdi.

Celal Can Er'in annesi Mehtap Çakmak ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Oğlumu isteyerek, bilerek, kasten öldürdüğünü düşünüyorum. Öfkeyle oldu hadi. Neden koluna, bacağına değil de kalbine vurup hayattan koparmış? Onu dünyadan koparmak için yapmış. Ağır ceza alsın istiyorum." diye konuştu.

Duruşmada dinlenilen tanık Boran H. de tarafların eski bir meseleyi konuşmak üzere bir araya geldiğini dile getirerek, "Kavga etmemeleri konusunda uyarıda bulundum. Celal'in 'Kıza neden yazdın?' sorusu üzerine sanık Y.E.C. 'Yazarım ben.' diyerek kendinden emin şekilde konuştu. Ardından arbede yaşandı." beyanında bulundu.

Tanık Kerem Ç. sanığı olay yerine getirdiğini, konuşma sırasında telefonla görüşmek için bir süre uzaklaştığını ifade ederek, "Arkamı döndüğümde bıçaklanma olayının gerçekleştiğini gördüm. Çevredekiler bana tepki gösterince panikleyip karakola sığındım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, diğer tanıkların dinlenilmesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Zonguldak merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde 14 Ağustos'ta Y.E.C. ile Celal Can Er arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.E.C, kendisini darbettiği iddia edilen Celal Can Er'i bıçakla yaralamıştı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı genç, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Celal Can Er'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan Y.E.C, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.