Yapay zeka fotoğraflarıyla nüfuz ticareti! Mehmet Çakmak gözaltına alındı

Ankara'da yapay zekayla hazırlanan sahte fotoğraflar üzerinden üst düzey kamu görevlileriyle yakın ilişkisi olduğu izlenimi verdiği belirlenen Mehmet Çakmak hakkında çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLARI YAPAY ZEKAYLA İŞLEDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında Çakmak'ın WhatsApp durum paylaşımları incelemeye alındı.

Yapılan incelemelerde şüphelinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yer aldığı görsellere yapay zeka kullanarak kendi fotoğrafını eklediği tespit edildi.

Çakmak'ın bu paylaşımlarla kamu görevlileri nezdinde hatırı sayıldığı ve devletin üst kademelerinde ilişkileri bulunduğu yönünde algı oluşturmaya çalıştığı kaydedildi.

NÜFUZ TİCARETİ SUÇLAMASI

Şüpheli hakkında, halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla gerçeğe aykırı bilgileri alenen yayma ve nüfuz ticareti suçlamaları kapsamında işlem başlatıldı.

KEÇİÖREN'DEKİ EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Çalışmaların ardından ekipler harekete geçti. Mehmet Çakmak, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki ikametinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

4 AYRI SUÇ KAYDI BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ

Ankara doğumlu olduğu belirtilen Çakmak'ın daha önce farklı suçlardan 4 ayrı kaydının bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli, adli mercilere sevk edilmek üzere emniyete götürüldü.