Şanlıurfa Viranşehir\'de alacak-verecek kavgasında 1\'i ağır 9 kişi yaralandı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 1'i ağır, 9 kişi yaralandı. Kavga, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Alacak-verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, aralarında kadınların da bulunduğu 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan bir kişi de buradaki müdahalesinin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yandan kaza, cep telefonu kamerasına yansıdı.