Savaşın gölgesinde kritik ziyaret! Arakçi BM Genel Kurulu için New York'ta - Son Dakika
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Savaşın gölgesinde kritik ziyaret! Arakçi BM Genel Kurulu için New York'ta

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, BM Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a geldi. ABD ile İran arasındaki gerilimin sürdüğü kritik dönemde gerçekleşen ziyaretle birlikte gözler, Arakçi'nin New York'taki temaslarına ve Tahran'dan gelecek mesajlara çevrildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkanlığındaki üst düzey diplomatik heyet, BM Genel Kurulu'nun üst düzey görüşmeleri için ABD'nin New York kentine ulaştı. Arakçi'yi John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği yetkilileri karşıladı.

Ziyaret, Washington ile Tahran arasındaki askeri ve siyasi gerilimin devam ettiği son derece hassas bir dönemde gerçekleşiyor. AP'nin aktardığına göre ABD yönetimi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Arakçi'nin de aralarında bulunduğu çekirdek İran heyetine BM Genel Kurulu'na katılabilmeleri için vize verdi.

NEW YORK'TAN ÖNCE DOHA'DA KRİTİK TEMAS

Arakçi'nin New York yolculuğundaki ilk önemli durak Katar'ın başkenti Doha oldu. İranlı Bakan burada Katarlı yetkililerle bölgedeki son gelişmeleri görüştükten sonra ABD'ye geçti. Katar, İran ile ABD arasındaki diplomatik temaslarda arabuluculuk yapan ülkelerden biri olarak öne çıkıyor.

Arakçi'nin Doha üzerinden New York'a gitmesi, taraflar arasındaki diplomatik kanalların tamamen kapanmadığı bir dönemde gerçekleşmesi nedeniyle ayrıca dikkat çekiyor. AP, Washington ile Tahran arasında çatışmaların sona erdirilmesine yönelik temasların aralıklı biçimde devam ettiğini bildiriyor.

ABD İRAN HEYETİNE VİZE VERDİ

ABD yönetimi, İran'ın üst düzey heyetinin BM Genel Kurulu'na katılmasına izin verdi. Washington bu kararın, Birleşmiş Milletler'in ev sahibi ülkesine yüklediği sorumluluklar kapsamında alındığını bildirdi. Ancak İran heyetinin bu yıl önceki yıllara kıyasla daha sınırlı tutulduğu belirtildi.

ABD ayrıca İranlı yetkililerin New York'taki hareket alanına ve bazı alışveriş faaliyetlerine yönelik kısıtlamaların uygulanacağını açıkladı. Amerikan yönetimi özellikle İran heyetinin lüks ürün satın almasını engelleyen mevcut düzenlemelerin devam edeceğini duyurdu.

Savaşın gölgesinde kritik ziyaret! Arakçi BM Genel Kurulu için New York'ta

SAVAŞ SÜRERKEN ABD TOPRAKLARINA GELDİ

Arakçi'nin ziyareti, İran ile ABD arasındaki çatışmalar nedeniyle olağan bir diplomatik temasın çok ötesinde önem taşıyor. AP ve diğer uluslararası kaynaklar, iki ülke arasındaki savaşın şubat ayının sonundan bu yana devam ettiğini ve BM Genel Kurulu'nun bu gerilimin gölgesinde toplandığını aktarıyor.

ABD ile İran arasında nükleer program, Hürmüz Boğazı'nın durumu ve bölgesel güvenlik gibi başlıklarda ciddi görüş ayrılıkları bulunuyor. Buna karşın çeşitli arabulucular üzerinden yürütülen diplomatik temaslar tamamen kesilmiş değil.

ARAKÇİ: ÖNCELİĞİMİZ İRAN'IN TUTUMUNU ANLATMAK

Arakçi, New York'a ulaşmasının ardından İran basınına yaptığı açıklamada BM Genel Kurulu'ndaki önceliklerinin İran'ın görüşlerini uluslararası kamuoyuna aktarmak olduğunu söyledi.

İran devlet yayın kuruluşu Press TV'nin aktardığına göre Arakçi, İran heyetinin temel hedefinin "İran halkının haklarını ve çıkarlarını" BM çatısı altında savunmak olduğunu ifade etti. Arakçi ayrıca mevcut durumu kendi değerlendirmesiyle "savaş hali" olarak nitelendirdi.

Savaşın gölgesinde kritik ziyaret! Arakçi BM Genel Kurulu için New York'ta

GÖZLER PEZEŞKİYAN'IN KONUŞMASINDA

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da 22 Eylül'de New York'a gitmesi ve BM Genel Kurulu'nda ülkesini temsil etmesi planlanıyor. Pezeşkiyan'ın Genel Kurul'a hitabının yanı sıra birçok ülkenin lideri ve üst düzey yetkilileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

İran heyetinin New York'taki temasları, yalnızca BM Genel Kurulu'ndaki konuşmalar nedeniyle değil, toplantıların kulislerinde gerçekleşebilecek diplomatik görüşmeler açısından da yakından izleniyor. Uluslararası basında Pezeşkiyan ve Arakçi'nin New York'ta bulunmasının, İran dosyasını Genel Kurul'un en yakından takip edilen başlıklarından biri haline getirdiği belirtiliyor.

MASADA HÜRMÜZ, NÜKLEER PROGRAM VE SAVAŞ VAR

İran dosyasında ön plana çıkan başlıkların başında çatışmaların sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'ndaki durum, İran'ın nükleer programı ve bölgesel güvenlik geliyor. ABD ile İran arasında bu konularda henüz kapsamlı bir uzlaşı sağlanabilmiş değil.

Bu nedenle Arakçi'nin New York ziyareti, İran'ın ABD ile doğrudan veya arabulucular üzerinden yeni bir diplomatik kanal açıp açmayacağı açısından da önem taşıyor. Şu ana kadar Arakçi ile ABD'li yetkililer arasında New York'ta doğrudan bir görüşme yapılacağına ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

BM GENEL KURULU'NUN EN SICAK DOSYALARINDAN BİRİ

İran heyetinin New York'taki varlığı, bu yılki BM Genel Kurulu'nun en dikkat çekici diplomatik gelişmelerinden biri olarak değerlendiriliyor. ABD ve İran'ın çatışma halinde bulunmasına rağmen İran'ın en üst düzey siyasi ve diplomatik isimlerinin aynı hafta New York'ta bulunması, gözleri Genel Kurul marjındaki olası temaslara çevirdi.

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