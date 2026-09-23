Mansur Yavaş'ı istifaya götüren açıklama: Hiç kimse CHP'den üstün değil - Son Dakika
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Mansur Yavaş'ı istifaya götüren açıklama: Hiç kimse CHP'den üstün değil

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP üyeliğinden istifa ederken kararının gerekçesi olarak "bugün yapılan bazı açıklamaları" gösterdi. Yavaş'ın istifa kararından önce CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Yavaş'ın 9 Eylül etkinliklerine katılmamasını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi hakkında YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e bilgi vermesini eleştirmiş, "Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üstün değil" ifadelerini kullanmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP üyeliğinden istifa etmesinin hemen öncesinde, CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın kendisine yönelik açıklamaları dikkat çekti.

CHP Genel Merkezi'nde gazetecilerle bir araya gelen Sarı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken Yavaş'ın CHP'nin 9 Eylül kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmaması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşme hakkında YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e de bilgi vermesiyle ilgili konuştu. Sarı'nın Yavaş'ın 9 Eylül etkinliğine katılmasını beklediklerini söylediği açıklaması CHP'nin resmi sitesinde de yer aldı.

"HİÇ KİMSE BUNDAN AZADE DEĞİL"

CHP'nin kurumsal kimliğinin herkesin üzerinde olduğunu söyleyen Sarı, şu ifadeleri kullandı: "Hiç kimse bundan azade değil. Yani dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği hepimizin üstündedir, hepimizin önündedir."

Sarı, sözlerinin devamında Yavaş'ın da aralarında bulunduğu hiçbir ismin kendisini partinin üzerinde görmemesi gerektiğini söyledi: "Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üstün değil, hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üstte görmesin kendisini."

YAVAŞ'IN 9 EYLÜL ETKİNLİĞİNE KATILMAMASINI ELEŞTİRDİ

Müslim Sarı, Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde ilkesel olarak bir sorun bulunmadığını belirtirken, görüşmenin CHP'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'e denk gelmesini ve Yavaş'ın Ankara'daki parti etkinliğine katılmamasını eleştirdi. Sarı'nın açıklamasında Yavaş'ın CHP üyesi bir belediye başkanı olarak parti etkinliğine katılmasının beklendiği ifade edildi.

Sarı, belediye başkanlarının parti aidiyetiyle ilgili faaliyetlere katılmaları gerektiğini belirterek şunları söyledi: "Dolayısıyla önümüzdeki süreçte parti aidiyetiyle ilgili faaliyetler, etkinlikler olunca bütün belediye başkanlarımızın buna katılmasını, buna uymasını bekleriz."

"BAŞKA BİR PARTİNİN GENEL BAŞKANINA BİLGİ VERDİM DİYEMEZ"

Sarı'nın Yavaş'a yönelik bir diğer eleştirisi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşme hakkında YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e de bilgi vermesi oldu.

Sarı, bu duruma ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Yani bir belediye başkanımız bir işlem yaparken kendi genel başkanı dışında başka bir partinin genel başkanına da bilgi verdim diyemez. Diyemez bunu."

BU AÇIKLAMALARIN ARDINDAN YAVAŞ İSTİFA ETTİ

Müslim Sarı'nın Yavaş'a yönelik bu açıklamalarının ardından Mansur Yavaş, CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Yavaş, istifa açıklamasında daha önce parti içinde şahsıyla veya izlediği tutumla ilgili bir rahatsızlık bulunması halinde gereğini yapacağını söylediğini hatırlattı. Ardından kararının gerekçesini açıklarken doğrudan "bugün yapılan bazı açıklamalara" işaret etti.

"KENDİMİ HİÇBİR ZAMAN SİYASİ PARTİLERİN ÜZERİNDE GÖRMEDİM"

Yavaş şu ifadeleri kullandı: "Kendimi hiçbir zaman siyasi partilerin üzerinde görmedim. Böyle bir iddiayı hadsizlik sayarım. Daha önce, parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim. Ve bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle; Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum."

"HİÇBİR ARKADAŞIMI SİYASİ TERCİHİ NEDENİYLE YOK SAYMAYACAĞIM"

CHP üyeliğinden ayrılan Yavaş, siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıklarken daha önce birlikte siyaset yaptığı isimlere ilişkin de mesaj verdi. Yavaş, "Ben dün beraber yürüdüğüm hiçbir arkadaşımı bugün siyasi tercihi nedeniyle yok saymayacağım" ifadelerini kullandı.

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