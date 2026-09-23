Turgutlu'daki okul saldırısı zanlısı, anneannesinin tüfeğiyle talim yapmış - Son Dakika
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Turgutlu'daki okul saldırısı zanlısı, anneannesinin tüfeğiyle talim yapmış

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Turgutlu'daki okul saldırısı soruşturmasında zanlının anneannesine ait tüfekle yaklaşık bir ay önce atış talimi yaptığı, fişekleri anneannesinden aldığı 600 lirayla av bayisinden temin ettiği belirlendi. Zanlı dahil 9 kişi gözaltına alındı, aralarında ailesi de bulunuyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında meydana gelen, öğrencilerin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada, saldırganın geçmişi ve olay öncesine dair ayrıntılar ortaya çıktı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, saldırı sırasında 3 fişek kullanan zanlı, okula yaklaşık 80, 90 ve 110 metre mesafedeki noktalardan öğrencilere doğru ateş açtı.

Saldırıda kullanılan anneannesine ait tüfekle yaklaşık bir ay önce atış talimi yaptığı belirlenen zanlının, fişekleri ise anneannesinden aldığı 600 lirayla bir av bayisinden temin ettiği saptandı.

Soruşturma kapsamında zanlı dahil 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltındakiler arasında zanlının babası, annesi, anneannesi, dedesi, bazı yakınları ile fişekleri satan av bayisinin işletmecisi de bulunuyor.

Telefonunu sıfırlamış

Olay öncesinde cep telefonunu sıfırladığı belirlenen zanlının dijital materyallerindeki verilerin kurtarılması için başlatılan teknik inceleme sürüyor.

Zanlının ayrıca saldırıdan önce bir yakınına böyle bir eylem gerçekleştireceğini söylediği ancak sözlerinin ciddiye alınmadığı öğrenildi.

Geçen yıl açık lisede 9. sınıfa devam eden ancak tamamlayamayan şüphelinin, bunun üzerine bu yıl örgün eğitime kaydolduğu ancak okula düzenli devam etmediği ve yalnızca birkaç kez gittiği belirlendi.

Odasında ideolojik notlar ve semboller bulundu

Evinde yapılan aramada zanlının odasında gamalı haç figürleri ile farklı siyasi ve ideolojik akımlara ilişkin notlar bulundu.

Zanlının bir defterinde siyaset, ekonomi ve toplumsal konulara ilişkin görüşlerini içeren manifesto benzeri metinler yer aldığı tespit edildi.

Soruşturmada zanlının, bireysel radikalleşme, nihilizm ve farklı ideolojik akımlardan etkilenip etkilenmediği araştırılıyor.

Kaynak: AA
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