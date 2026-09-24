Tutuklanan Pusula Holding Başkanı Turhan'ın polis aracına biniş anları görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tutuklanan Pusula Holding Başkanı Turhan'ın polis aracına biniş anları görüntülendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın gözaltı görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Turhan'ın polis ekiplerince araca bindirildiği anlar yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor.

SERDAR TURHAN'IN GÖZALTI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında tutuklanan Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın gözaltı görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, Turhan'ın polis ekipleri tarafından araca bindirildiği anlar yer aldı.

Tutuklanan Pusula Holding Başkanı Turhan'ın polis aracına biniş anları görüntülendi

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.

Müzekkerede, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024 yılından bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturma kapsamında, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Tutuklanan Pusula Holding Başkanı Turhan'ın polis aracına biniş anları görüntülendi

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Şüpheliler Emre Tezmen ve Alper Öztürk'e ait makam odalarında polis ekiplerince arama yapılmıştı.

Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ve Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan da gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında 14 zanlı daha yakalanmıştı.

Kaynak: DHA
İstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıTutuklamaGözaltıEkonomiGüncelSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı 40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı
Babasının 1956’da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi Babasının 1956'da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı! Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi
Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür
Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk
Aralarında Tera ve Pusula yöneticilerinin de olduğu 11 zanlının mal varlığına el konuldu Aralarında Tera ve Pusula yöneticilerinin de olduğu 11 zanlının mal varlığına el konuldu
Başkan ortada yok: Çiğli’de “AK Parti’ye geçiş“ iddiasını belediye meclis üyeleri yalanladı Başkan ortada yok: Çiğli’de "AK Parti’ye geçiş" iddiasını belediye meclis üyeleri yalanladı
Kadın avukat, kıyafeti nedeniyle kendisini uyaran hakime sert tepki gösterdi Kadın avukat, kıyafeti nedeniyle kendisini uyaran hakime sert tepki gösterdi
Ankara’da istifa dalgası bitmiyor: İki belediye başkanı daha AK Parti’ye geçecek Ankara'da istifa dalgası bitmiyor: İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçecek
Sayıştay Sinop Belediyesi’ne “zimmet“ yazdı: Para tahsil edildi, idarenin kayıtlarına hiç girmedi Sayıştay Sinop Belediyesi'ne "zimmet" yazdı: Para tahsil edildi, idarenin kayıtlarına hiç girmedi
Vlahovic’ten Serenay Sarıkaya’ya sürpriz O fotoğrafı beğendi Vlahovic'ten Serenay Sarıkaya'ya sürpriz! O fotoğrafı beğendi
Fon mağdurları paralarını geri alabilecek mi Bakan Gürlek’ten merak edilen soruya yanıt Fon mağdurları paralarını geri alabilecek mi? Bakan Gürlek'ten merak edilen soruya yanıt
00:20
Fon soruşturmasında 14 şüpheli daha tutuklandı
Fon soruşturmasında 14 şüpheli daha tutuklandı
22:05
Mansur Yavaş CHP’den istifasının gerekçesini açıkladı: Artık 1 dakika duramayacağıma karar verdim
Mansur Yavaş CHP'den istifasının gerekçesini açıkladı: Artık 1 dakika duramayacağıma karar verdim
21:55
New York’taki zirvede karar alındı TSK, Irak’taki o yerleşkeden çekiliyor
New York'taki zirvede karar alındı! TSK, Irak'taki o yerleşkeden çekiliyor
20:27
Rüşvet iddiasıyla suçüstü yakalanan Bodrum Bölge Liman Başkanı gözaltına alındı
Rüşvet iddiasıyla suçüstü yakalanan Bodrum Bölge Liman Başkanı gözaltına alındı
18:55
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama daha
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama daha
17:56
1 yılda nasıl 200 kat değer kazandı İşte Alkin kardeşlerin ifadesi
1 yılda nasıl 200 kat değer kazandı? İşte Alkin kardeşlerin ifadesi
17:27
Fon mağdurları paralarını geri alabilecek mi Bakan Gürlek’ten merak edilen soruya yanıt
Fon mağdurları paralarını geri alabilecek mi? Bakan Gürlek'ten merak edilen soruya yanıt
17:12
Ankara’da istifa dalgası bitmiyor: İki belediye başkanı daha AK Parti’ye geçecek
Ankara'da istifa dalgası bitmiyor: İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçecek
16:30
Kılıçdaroğlu’ndan yeni açıklama Yavaş’ı kendi sözleriyle vurdu
Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama! Yavaş'ı kendi sözleriyle vurdu
15:52
Tüm gözler TBMM’de İşte il olmaya aday 24 ilçemiz
Tüm gözler TBMM'de! İşte il olmaya aday 24 ilçemiz
15:48
Mansur Yavaş’ın istifasının ardından Özgür Özel’den ilk açıklama
Mansur Yavaş'ın istifasının ardından Özgür Özel'den ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 00:46:10. #7.13#
SON DAKİKA: Tutuklanan Pusula Holding Başkanı Turhan'ın polis aracına biniş anları görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei