SPK'dan 3 gerçek ve 1 tüzel kişiye 71 milyon idari para cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

SPK'dan 3 gerçek ve 1 tüzel kişiye 71 milyon idari para cezası

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SPK\'dan 3 gerçek ve 1 tüzel kişiye 71 milyon idari para cezası
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SPK tarafından 3 gerçek kişi ile 1 tüzel kişiye toplam 71 milyon 26 bin 385 lira idari para cezası uygulanırken, şirketlerin sermaye artırımı ve ihraç tavanlarına ilişkin başvuruları da karara bağlandı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 2026/64 sayılı bülteninde sermaye piyasası araçları, idari yaptırımlar ve çeşitli başvurulara ilişkin Kurul kararları açıklandı. 

71 MİLYON LİRALIK İDARİ PARA CEZASI

Buna göre 3 gerçek kişi ile 1 tüzel kişiye toplam 71 milyon 26 bin 385 lira idari para cezası verildi. Kurul ayrıca 2 şirketin toplam 1 milyar 650 milyon lira tutarındaki iç kaynaklardan sermaye artırımına ilişkin bedelsiz ihraç belgesini onayladı.

7 MİLYAR 50 MİLYON LİRALIK İHRAÇ TAVANI

Bir şirketin 400 milyon lira tutarında borçlanma tavanını içeren ihraç belgesi de SPK tarafından onaylandı. Bir şirketin ise 5 milyar lira tutarında kira sertifikası ihraç tavanını içeren ihraç belgesine onay verildi. Böylece bültende yer alan bedelsiz sermaye artırımı, borçlanma aracı ve kira sertifikası ihraç belgeleri kapsamında toplam 7 milyar 50 milyon liralık ihraç tavanı ve sermaye artırımına ilişkin karar alınmış oldu.

BİRLEŞME VE SERMAYE ARTIRIMI TALEPLERİNE ONAY

SPK, bir aracı kurumun ortaklık yapısındaki değişiklik ve sermaye artırımına izin verilmesi talebini olumlu karşılarken, bir şirketin sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının tamamına sahip olduğu şirketi devralması yoluyla gerçekleştireceği kolaylaştırılmış usulde birleşmeye ilişkin duyuru metninin onaylanması talebini de uygun buldu.

HOLDİNGİN PAY ALIM TEKLİFİ TALEBİNE RET

Kurul, bir holdingin, bir şirketin pay sahibi olan diğer ortaklara ait payları satın almak üzere zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün yerine getirilmesi için ek süre verilmesi ve pay alım teklifi fiyatının yeniden değerlendirilmesi taleplerini ise olumsuz karşıladı. Holding'e, pay alım teklifi yükümlülüğünün süresi içerisinde yerine getirilmesi gerektiği bildirildi.

Bültende ayrıca bir aracı kurumun sermayesinin artırılmasına yönelik esas sözleşme değişikliğine izin verilmesi talebinin olumlu karşılandığı bildirildi.

Kaynak: İHA
Sermaye Piyasası KuruluEkonomiFinansEylülSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı 40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı
Babasının 1956’da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi Babasının 1956'da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı! Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi
Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür
Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk
Aralarında Tera ve Pusula yöneticilerinin de olduğu 11 zanlının mal varlığına el konuldu Aralarında Tera ve Pusula yöneticilerinin de olduğu 11 zanlının mal varlığına el konuldu
Başkan ortada yok: Çiğli’de “AK Parti’ye geçiş“ iddiasını belediye meclis üyeleri yalanladı Başkan ortada yok: Çiğli’de "AK Parti’ye geçiş" iddiasını belediye meclis üyeleri yalanladı
Kadın avukat, kıyafeti nedeniyle kendisini uyaran hakime sert tepki gösterdi Kadın avukat, kıyafeti nedeniyle kendisini uyaran hakime sert tepki gösterdi
Ankara’da istifa dalgası bitmiyor: İki belediye başkanı daha AK Parti’ye geçecek Ankara'da istifa dalgası bitmiyor: İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçecek
00:20
Fon soruşturmasında 14 şüpheli daha tutuklandı
Fon soruşturmasında 14 şüpheli daha tutuklandı
22:05
Mansur Yavaş CHP’den istifasının gerekçesini açıkladı: Artık 1 dakika duramayacağıma karar verdim
Mansur Yavaş CHP'den istifasının gerekçesini açıkladı: Artık 1 dakika duramayacağıma karar verdim
21:55
New York’taki zirvede karar alındı TSK, Irak’taki o yerleşkeden çekiliyor
New York'taki zirvede karar alındı! TSK, Irak'taki o yerleşkeden çekiliyor
20:27
Rüşvet iddiasıyla suçüstü yakalanan Bodrum Bölge Liman Başkanı gözaltına alındı
Rüşvet iddiasıyla suçüstü yakalanan Bodrum Bölge Liman Başkanı gözaltına alındı
18:55
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama daha
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama daha
17:56
1 yılda nasıl 200 kat değer kazandı İşte Alkin kardeşlerin ifadesi
1 yılda nasıl 200 kat değer kazandı? İşte Alkin kardeşlerin ifadesi
17:12
Ankara’da istifa dalgası bitmiyor: İki belediye başkanı daha AK Parti’ye geçecek
Ankara'da istifa dalgası bitmiyor: İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçecek
15:52
Tüm gözler TBMM’de İşte il olmaya aday 24 ilçemiz
Tüm gözler TBMM'de! İşte il olmaya aday 24 ilçemiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 02:14:36. #.0.3#
SON DAKİKA: SPK'dan 3 gerçek ve 1 tüzel kişiye 71 milyon idari para cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei