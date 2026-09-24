ABD'de iki çocuk annesi kadın, eşi tarafından köpeğiyle ilişkiye girerken yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'de iki çocuk annesi kadın, eşi tarafından köpeğiyle ilişkiye girerken yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD\'de iki çocuk annesi kadın, eşi tarafından köpeğiyle ilişkiye girerken yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Florida eyaletinde 38 yaşındaki iki çocuk annesi kadın, evdeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler sonrası aile köpeğiyle cinsel temasta bulunmakla suçlandı. Eşi tarafından polise bildirilen ve gözaltına alından kadın, kısmen çıplak olduğunu kabul etse de suçlamayı reddederek yalnızca köpeği okşadığını savundu. Henüz mahkumiyet kararı verilmezken, yakınları savunma masrafları için 30 bin dolarlık yardım kampanyası başlattı.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Charlotte kentinde 38 yaşındaki Malia Nummerdor, eşi tarafından evdeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde aile köpeğiyle cinsel temasta bulunurken yakalandı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından hakkında soruşturma başlatılan iki çocuk annesi kadın tutuklanırken, henüz mahkumiyet kararı verilmemiş olmasına rağmen yakınları tarafından savunma masrafları için 30 bin dolarlık yardım kampanyası başlatıldı.

KAMERADA GÖRÜR GÖRMEZ POLİSİ ARADI

Nummerdor'un eşi Erik, ev içi hırsızlık olaylarını tespit etmek amacıyla evlerine güvenlik kameraları yerleştirdi. Kameralara yansıyan görüntülerde eşinin köpekle cinsel temasta bulunduğunu gören Erik'in ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

ABD'de iki çocuk annesi kadın, eşi tarafından köpeğiyle ilişkiye girerken yakalandı
Malia Nummerdor

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Nummerdor, Charlotte County Hapishanesi'ne konuldu. İfadesinde görüntülerde kısmen çıplak olduğunu kabul eden kadın, köpekle cinsel temasta bulunduğu suçlamasını ise reddetti. Nummerdor, yalnızca köpeği okşadığını savundu. Kefaletle serbest bırakılan Nummerdor hakkında henüz resmi bir mahkumiyet kararı verilmedi. Kadının bir sonraki duruşmasının 19 Ekim'de yapılması bekleniyor.

YAKINLARI 30 BİN DOLARLIK YARDIM KAMPANYASI BAŞLATTI

Nummerdor'un yakın arkadaşları, dava sürecinde oluşacak yasal savunma masraflarını karşılamak ve ailenin acil ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla 30 bin dolarlık yardım kampanyası başlattı. Bir platformda başlatılan kampanyada, Nummerdor ve iki çocuğunun suçlamaların ardından evlerinden çıkarıldığı ve ailenin yaşamının altüst olduğu ileri sürüldü. Kampanyanın açıklamasında ayrıca Nummerdor hakkındaki iddiaların asılsız olduğu savunuldu.

ABD'de iki çocuk annesi kadın, eşi tarafından köpeğiyle ilişkiye girerken yakalandı
Aileye ait köpekler

ŞERİF: SÖYLEYECEK SÖZ BULAMADIM

Charlotte İlçe Şerifi Bill Prummell de soruşturmayla ilgili yaptığı değerlendirmede karşılaştığı durum karşısında meslek hayatında ilk kez söyleyecek söz bulamadığını ifade etti. Prummell, iddia edilen davranışı "iğrenç" olarak nitelendirerek hiçbir hayvanın bu tür bir muameleye maruz bırakılmaması gerektiğini söyledi. Şerif, bölgede hayvanlara yönelik benzer eylemlere karşı kararlı şekilde hareket edeceklerini vurguladı.

Amerika Birleşik DevletleriGüvenlik KamerasıKuran-ı KerimFloridaGüncelÇocukDünyaYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • İsmet Buyuksefil İsmet Buyuksefil:
    Sayın Editör, seversin böyle haberleri yap yap ki yine ödül versinler son dakkacı ya. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı 40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı
Babasının 1956’da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi Babasının 1956'da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı! Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi
Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür
Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk
Aralarında Tera ve Pusula yöneticilerinin de olduğu 11 zanlının mal varlığına el konuldu Aralarında Tera ve Pusula yöneticilerinin de olduğu 11 zanlının mal varlığına el konuldu
Başkan ortada yok: Çiğli’de “AK Parti’ye geçiş“ iddiasını belediye meclis üyeleri yalanladı Başkan ortada yok: Çiğli’de "AK Parti’ye geçiş" iddiasını belediye meclis üyeleri yalanladı
Kadın avukat, kıyafeti nedeniyle kendisini uyaran hakime sert tepki gösterdi Kadın avukat, kıyafeti nedeniyle kendisini uyaran hakime sert tepki gösterdi
Ankara’da istifa dalgası bitmiyor: İki belediye başkanı daha AK Parti’ye geçecek Ankara'da istifa dalgası bitmiyor: İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçecek
Sayıştay Sinop Belediyesi’ne “zimmet“ yazdı: Para tahsil edildi, idarenin kayıtlarına hiç girmedi Sayıştay Sinop Belediyesi'ne "zimmet" yazdı: Para tahsil edildi, idarenin kayıtlarına hiç girmedi
00:20
Fon soruşturmasında 14 şüpheli daha tutuklandı
Fon soruşturmasında 14 şüpheli daha tutuklandı
22:05
Mansur Yavaş CHP’den istifasının gerekçesini açıkladı: Artık 1 dakika duramayacağıma karar verdim
Mansur Yavaş CHP'den istifasının gerekçesini açıkladı: Artık 1 dakika duramayacağıma karar verdim
21:55
New York’taki zirvede karar alındı TSK, Irak’taki o yerleşkeden çekiliyor
New York'taki zirvede karar alındı! TSK, Irak'taki o yerleşkeden çekiliyor
20:27
Rüşvet iddiasıyla suçüstü yakalanan Bodrum Bölge Liman Başkanı gözaltına alındı
Rüşvet iddiasıyla suçüstü yakalanan Bodrum Bölge Liman Başkanı gözaltına alındı
18:55
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama daha
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama daha
17:56
1 yılda nasıl 200 kat değer kazandı İşte Alkin kardeşlerin ifadesi
1 yılda nasıl 200 kat değer kazandı? İşte Alkin kardeşlerin ifadesi
17:27
Fon mağdurları paralarını geri alabilecek mi Bakan Gürlek’ten merak edilen soruya yanıt
Fon mağdurları paralarını geri alabilecek mi? Bakan Gürlek'ten merak edilen soruya yanıt
17:12
Ankara’da istifa dalgası bitmiyor: İki belediye başkanı daha AK Parti’ye geçecek
Ankara'da istifa dalgası bitmiyor: İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçecek
15:52
Tüm gözler TBMM’de İşte il olmaya aday 24 ilçemiz
Tüm gözler TBMM'de! İşte il olmaya aday 24 ilçemiz
15:48
Mansur Yavaş’ın istifasının ardından Özgür Özel’den ilk açıklama
Mansur Yavaş'ın istifasının ardından Özgür Özel'den ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 00:43:21. #.0.3#
SON DAKİKA: ABD'de iki çocuk annesi kadın, eşi tarafından köpeğiyle ilişkiye girerken yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei