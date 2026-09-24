Uçakta büyük skandal! Yanındaki adamın uygunsuz eylemini görüp şikayet etti, yine aynı yere oturtuldu

ABD'de bir yolcu, uçuş sırasında yanında oturan erkeğin kendisine bakarak cinsel eylemlerde bulunduğunu ve müstehcen hareketler yaptığını fark etti. Durumu derhal kabin ekibine bildirmesine rağmen iniş öncesinde tekrar aynı kişinin yanına oturtulduğunu belirten 25 yaşındaki kadın, yaşadığı şokun ardından Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve FBI’a başvurarak şikayetçi oldu.

KABİN EKİBİNE HEMEN ŞİKAYET ETTİ

Olay, New York’taki Rochester’dan New Jersey’deki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı’na yapılan uçuşta meydana geldi. Çocuk kriz terapisti olduğu öğrenilen mağdur kadın, yan koltuğunda oturan ve 35-40 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek yolcunun, doğrudan kendisini hedef alarak cinsel eylemlerde bulunarak ahlak dışı ve müstehcen bir tutum sergilediğini aktardı.

Şahsın rahatsız edici ve mahrem odaklı eylemlerini fark eder etmez durumu kabin ekibine bildiren kadın, yaşadığı şok nedeniyle koltuğundan ayrıldı. Ancak uçakta başka boş yer olmaması nedeniyle bir süre ayakta beklemek zorunda kaldı.

"O KİŞİNİN YANINDA OTURMAK İSTEMİYORUM"

Kabin görevlilerine söz konusu eylemi anlatan ve şikayet ettiği yolcunun yanına dönmeyi kesinlikle reddettiğini belirten kadın, umduğu desteği alamadı. Görevlilerin "başka boş koltuk yok" gerekçesiyle iniş prosedürleri gereği kendisini tekrar aynı sıraya yönlendirdiğini öne sürdü. İniş sürecinin beklenenden uzun sürmesi sebebiyle mağdur kadın, ahlak dışı hareketlerine tanık olduğu şahsın yanında uzun süre mahsur kaldı.

POLİS ÇAĞRILMADI, ŞÜPHELİ ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GİTTİ

Uçak Newark’a indikten sonra da yaşadığı mağduriyeti havalimanı personeline ileten kadın, olaya ilişkin herhangi bir polis müdahalesi yapılmadığını ve şüpheli şahsın adli işlem görmeden alandan ayrıldığını savundu. Yaşanan ihmaller zinciri üzerine genç kadın, konuyu resmi kanallara taşıyarak hem havayolu şirketine hem FAA'ya hem de FBI'a resmi başvuruda bulundu.

400 DOLARLIK BİLETE 100 DOLARLIK TAZMİNAT TEKLİFİ

Skandalın ardından şirket yetkilileriyle görüşen mağdur kadın, yaklaşık 400 dolar ödediği uçuş için kendisine yalnızca 100 dolarlık bir seyahat kredisi teklif edildiğini ve yaşadığı olayın hafife alındığını belirtti. Havayolu şirketi ise konuya ilişkin inceleme başlatıldığını bildirirken, soruşturmanın devam etmesi nedeniyle detaylı açıklama yapmaktan kaçındı. Uçuş güvenliği ve yolcu mağduriyeti prosedürleri ise kamuoyunda yeniden tartışma konusu oldu.