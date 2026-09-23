Sahil Güvenlik Muğla Milas açıklarında 14 göçmen ve 2 kaçakçılık şüphelisi yakaladı

Muğla'nı Milas ilçesi açıklarında seyreden yelkenli teknede Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan aramada, Afganistan ve İran uyruklu 14 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Milas ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından hareketli yelkenli tekne durduruldu. Tekne içinde yapılan aramada, 10 Afganistan ve 2 İran uyruklu (4'ü çocuk) ve 2 Moldovya ve Tunus uyruklu 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.