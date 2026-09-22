Edirne'de 325 bin liralık altın ve gözlük çalan 2 kadın şüpheli Bulgaristan'a kaçtı - Son Dakika
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Edirne'de 325 bin liralık altın ve gözlük çalan 2 kadın şüpheli Bulgaristan'a kaçtı

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Edirne'de 16 Eylül'de kuyumcudan 300 bin liralık altın, gözlükçüden 25 bin liralık gözlük çalan 2 kadın şüpheli, güvenlik kamerası görüntüleriyle belirlendi. Bulgaristan uyruklu oldukları ve ülkelerine döndükleri tespit edilen şüpheliler için polis soruşturmayı sürdürüyor.

Edirne'de Bulgaristan uyruklu 2 kadın şüphelinin kuyumcu dükkanından altın, gözlükçüden ise gözlük çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Toplam değeri 325 bin lira olan altın ve gözlüğü çalan şüphelilerin ülkelerine kaçtığı belirlendi.

Olay, 16 Eylül'de kentin trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde meydana geldi.

Edirne'de 325 bin liralık altın ve gözlük çalan 2 kadın şüpheli Bulgaristan'a kaçtı

DÖVİZ PAZARLIĞI YAPARKEN VİTRİNİ BOŞALTTI

Kuyumcuya müşteri gibi giden 2 kadın, altın alma bahanesiyle ürünlere baktı. Kadınlardan biri kuyumcuyla döviz kurları üzerinden pazarlık yaparken, diğeri vitrindeki altınları aldı.

Edirne'de 325 bin liralık altın ve gözlük çalan 2 kadın şüpheli Bulgaristan'a kaçtı

Dükkandan çıkan kadınlar, daha sonra aynı caddedeki gözlükçüye giderek vitrindeki gözlüğü çaldı. İki olay da iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kuyumcudan çalınan altınların değerinin 300 bin, gözlüğün ise 25 bin lira olduğu belirtildi.

Edirne'de 325 bin liralık altın ve gözlük çalan 2 kadın şüpheli Bulgaristan'a kaçtı

ÜLKELERİNE DÖNMÜŞLER

İş yeri sahiplerinin başvurusu üzerine Edirne Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinin de incelendiği çalışmada şüphelilerin Bulgaristan uyruklu R.N.N. (27) ve N.N.I. (32) olduğu belirlendi. Şüphelilerin hırsızlıkların ardından Bulgaristan'a döndüğü tespit edildi.

Edirne'de 325 bin liralık altın ve gözlük çalan 2 kadın şüpheli Bulgaristan'a kaçtı

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.

Edirne'de 325 bin liralık altın ve gözlük çalan 2 kadın şüpheli Bulgaristan'a kaçtı
Kaynak: DHA
BulgaristanHırsızlıkGüvenlikEdirneGüncelPolisEylülSon Dakika

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