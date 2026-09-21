Süper Lig'de 6. haftanın VAR kayıtları açıklandı - Son Dakika
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Süper Lig'de 6. haftanın VAR kayıtları açıklandı

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Süper Lig\'de 6. haftanın VAR kayıtları açıklandı
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahada incelenen pozisyonlara ilişkin VAR kayıtları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan mücadelelerde hakemlerin sahada incelemeye gittiği pozisyonlara ilişkin VAR kayıtları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

TRABZONSPOR-GALATASARAY: UGOCHUKWU'NUN KIRMIZI KARTI

VAR: "Batuhan, sahada inceleme öneriyorum. Potansiyel ciddi faullü oyun için."

Batuhan Kolak: "Tamamdır geliyorum."

VAR: "Temas noktasını göreceksin. Sana şunu göstereceğim."

VAR: "Bacağın gelişini. Açıkça dize doğru."

Batuhan Kolak: "Tamam, teması gördüm."

Batuhan Kolak: "Numara 18. Tamam teşekkürler, kırmızı kart vereceğim."

Süper Lig'de 6. haftanın VAR kayıtları açıklandı

FENERBAHÇE-EYÜPSPOR: FENERBAHÇE'NİN PENALTI POZİSYONU

VAR: Olası bir penaltı için saha kenarında inceleme öneriyorum. Önce topa kimin oynadığına bakmak ister misin?

Kadir Sağlam: Şimdi ekrandayım... Hücum oyuncusu topa oynuyor ve defans oyuncusu ayağına basıyor, gördüm.

Kadir Sağlam: Kararım penaltı, sorun yok.

Süper Lig'de 6. haftanın VAR kayıtları açıklandı

AMEDSPOR-BEŞİKTAŞ: BEŞİKTAŞ'IN PENALTI POZİSYONU

VAR: Potansiyel bir elle oynama (penaltı) için saha kenarında inceleme öneriyorum. Oyuncunun kolunu vücudundan açarak vücudunu nasıl büyüttüğüne bak.

VAR: Topa dokunmak için kolunu dışarı doğru hareket ettiriyor, ekstra bir hareket var.

Ali Şansalan: Ekstra hareketi gördüm, penaltı vereceğim.

Süper Lig'de 6. haftanın VAR kayıtları açıklandı
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SON DAKİKA: Süper Lig'de 6. haftanın VAR kayıtları açıklandı - Son Dakika
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