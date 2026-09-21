Fransa dönüşü gözaltına alınan Afra Saraçoğlu serbest bırakıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması çerçevesinde hakkında gözaltı kararı bulunan ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, Fransa seyahati dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı. Polis ve adli makamlarca yürütülen prosedürlerin ardından oyuncu serbest bırakıldı.

SAĞLIK KONTROLÜ VE ADLİ TIP İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Soruşturma kapsamında ülkeye giriş yaptığı an havalimanında gözaltına alınan Saraçoğlu, ilk olarak Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından Adli Tıp Kurumu ve savcılık nezdindeki prosedürleri tamamlanan ünlü oyuncu, işlemlerin bitmesiyle serbest bırakıldı.

Konuya ilişkin oyuncunun bağlı bulunduğu menajerlik şirketinden yapılan resmi açıklamada, "Afra Saraçoğlu, yurt dışı seyahatini sonlandırarak adli makamlara başvurmasını takiben, adli tıp ve savcılık nezdindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sanat ve cemiyet dünyasından birçok tanınmış isme yönelik başlattığı uyuşturucu soruşturmasında, aralarında oyuncular Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya ve şarkıcı Sefo'nun da yer aldığı çok sayıda isim hakkında işlem yapılmıştı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan birçok isim Adli Tıp Kurumu’ndaki numune verme ve ifade süreçlerinin ardından serbest kalmıştı.

Soruşturma ilk başladığı sırada planlı bir iş seyahati nedeniyle Fransa’da bulunan Afra Saraçoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, süreci yakından takip ettiğini ve adalete olan inancıyla en kısa sürede Türkiye’ye dönüp adli makamlarla tam iş birliği içinde ifadesini vereceğini belirtmişti. Türkiye’ye adım atar atmaz adli süreçleri tamamlanan ünlü oyuncunun soruşturmadaki hukuki durumu yakından takip ediliyor.