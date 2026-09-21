İran'da savaşın ortasında başörtüsü tartışması: Geri adım atılmasın - Son Dakika
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İran'da savaşın ortasında başörtüsü tartışması: Geri adım atılmasın

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İran\'da savaşın ortasında başörtüsü tartışması: Geri adım atılmasın
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İran'da muhafazakâr Kayhan gazetesi, savaş koşullarının zorunlu başörtüsü uygulamasından geri adım atılmasına gerekçe olmaması gerektiğini savundu. İranlı yetkili Gulam Ali Haddad-Adel ise yönetimin savaş nedeniyle başörtüsü kurallarını istediği ölçüde uygulayamadığını belirtirken, ülkede başörtüsü takmadan kamusal alana çıkan kadınların sayısının arttığı bildiriliyor.

İran'da zorunlu başörtüsü uygulamasının geleceğine ilişkin yönetim içindeki görüş ayrılıkları yeniden gündemde. Ülkenin muhafazakâr yayın organlarından Kayhan, savaş koşullarının zorunlu başörtüsü kurallarının uygulanmasına ara verilmesi anlamına gelmemesi gerektiğini savundu.

Gazetenin çıkışı, İran'da giderek daha fazla kadının kamusal alanlarda başörtüsü takmadan görülmesi ve yetkililerin uygulamanın nasıl sürdürüleceğini tartıştığı bir dönemde geldi. Associated Press'in aktardığına göre yönetim, savaş, ekonomik sorunlar ve yeni toplumsal tepkiler çıkabileceği endişeleri nedeniyle daha kapsamlı bir müdahale konusunda temkinli davranıyor.

"SAVAŞ, POLİTİKALARIN ASKIYA ALINMASI ANLAMINA GELMEMELİ"

İran liderliğine yakınlığıyla bilinen Kayhan, yayımladığı değerlendirmede savaş döneminde de toplumun kimliğinin korunmasına ilişkin politikaların sürdürülmesi gerektiğini savundu.

Gazete, başörtüsüne ilişkin Kur'an ayetinin de savaş döneminde indirildiğini öne sürerek, savaş koşullarının zorunlu başörtüsü uygulamasından geri adım atılması için gerekçe olamayacağını belirtti.

Kayhan, zorunlu başörtüsü kuralına yönelik artan itirazın önüne geçilmesini isterken, bir sınırın ihlal edilmesine izin verilmesinin başka ihlallerin de zamanla normalleşmesine yol açacağını savundu.

Kayhan, İran'ın dini liderinin temsilcisinin gözetiminde yayımlanıyor ve daha önce de başörtüsü kurallarının yeterince uygulanmadığı gerekçesiyle hükümeti eleştirmişti.

İRANLI YETKİLİ: SAVAŞ KOŞULLARI NEDENİYLE İSTEDİĞİMİZ GİBİ MÜDAHALE EDEMİYORUZ

Tartışmanın diğer tarafında ise İran Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Gulam Ali Haddad-Adel'in açıklaması bulunuyor.

Haddad-Adel, 9 Eylül'de yaptığı açıklamada İran yönetiminin zorunlu başörtüsü konusunda daha kapsamlı adımlar atmak istediğini ancak mevcut savaş koşullarının buna engel olduğunu söyledi.

Haddad-Adel, "Savaş koşulları nedeniyle şimdilik bu cepheye gerektiği şekilde giremiyoruz" ifadelerini kullandı.

İRANLI KADINLARIN BAŞÖRTÜSÜNE İTİRAZI SÜRÜYOR

İran'da zorunlu başörtüsü uygulaması, Mahsa Amini'nin Eylül 2022'de ahlak polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmesiyle başlayan protestolardan bu yana ülkenin en tartışmalı toplumsal konularından biri haline geldi.

Son yıllarda özellikle büyük kentlerde daha fazla kadın başörtüsü olmadan kamusal alana çıkmaya başladı. İran'da kurallar yürürlükte kalmaya devam ederken bunların uygulanma biçimi ve yoğunluğu dönem dönem değişiyor. Son haftalarda Tahran ve bazı kentlerde başörtüsü denetimlerinin yeniden arttığına ilişkin haberler de yayımlandı.

KayhanDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Bizde ki laikler duymasın:)))) 10 12 Yanıtla
  • haydar topçu haydar topçu:
    En güzel şey şeriat 9 7 Yanıtla
  • Züliş Züliş Züliş Züliş:
    Ya bırakın tak Massa takmasın günaha giren onlar cehenneme eleman lazım i 6 8 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    haydar ama iranda ki şeriat değil 6 1 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Dinci gerici yobazlar sizinde devriniz bitti bitiyor 2 0 Yanıtla
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