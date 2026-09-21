Adana\'da korkutan deprem! Bakan Çiftçi\'den ilk açıklama

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 04.02'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çevre illerde de hissedilen depremin ardından olumsuz bir durumun bulunmadığını duyurdu.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde gece saatlerinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerde de hissedildi.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA

Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 04.02'de meydana gelen ve Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Gaziantep illerimizde hissedilen 5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

5 İLDE HİSSEDİLDİ

Bakan Çiftçi'nin açıklamasına göre deprem; Adana'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep'te de hissedildi. Ekiplerin bölgedeki saha taramaları sürüyor.