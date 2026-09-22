Alo Adalet 135 tüm Türkiye'ye geliyor! 5 yılı aşan davalar için doğrudan başvuru yapılabilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alo Adalet 135 tüm Türkiye'ye geliyor! 5 yılı aşan davalar için doğrudan başvuru yapılabilecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alo Adalet 135 tüm Türkiye\'ye geliyor! 5 yılı aşan davalar için doğrudan başvuru yapılabilecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eylül ayı itibarıyla İstanbul, Kayseri ve Ankara Batı adliyelerinde devreye alınan Alo Adalet 135 Hattı'nın ülke genelinde faaliyete geçmesi için hazırlıklar sürüyor. Vatandaşların 5 yılı aşan dava ve 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için doğrudan başvurabileceği hattın, kasım ayından önce tüm Türkiye'de kullanıma açılması hedefleniyor.

Eylül ayında pilot olarak uygulamaya alınan Alo Adalet 135 Hattı'nın Türkiye genelinde hizmet vermesi için çalışmalar hızlandı. Vatandaşlar yeni sistemle 5 yılı aşan dava dosyaları ile 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için doğrudan başvuruda bulunabilecek. Pilot uygulamadan elde edilen verilerin ardından hattın kasım ayından önce ülke genelinde tamamen devreye alınması hedefleniyor.

Yargı hizmetlerini daha erişilebilir ve hızlı hale getirmek amacıyla hayata geçirilen Alo Adalet 135 Hattı'nın kapsamı genişletiliyor. Eylül ayı itibarıyla pilot uygulamasına başlanan sistemin, teknik ve idari hazırlıkların tamamlanmasının ardından kademeli olarak Türkiye genelinde kullanıma açılması planlanıyor.

PİLOT UYGULAMADAN ELDE EDİLEN VERİLER İNCELENECEK

Pilot uygulama için belirlenen adliyelerin iş yoğunluğu, dava ve dosya çeşitliliği ile bölgesel özellikleri dikkate alındı. Bu adliyelerde sistemin işleyişine ilişkin elde edilecek veriler ve uygulama tecrübesi, Alo Adalet 135'in Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasında kullanılacak.

Böylece sistemde ortaya çıkabilecek ihtiyaçların önceden tespit edilmesi ve ülke genelindeki uygulamanın daha sağlıklı şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.

KASIMDAN ÖNCE TÜRKİYE GENELİNDE DEVREYE ALINMASI HEDEFLENİYOR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünün teknik çalışmalarını tamamlaması ve Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarının adliyelerde teşkilatlanmasıyla Alo Adalet 135 Hattı'nın kademeli şekilde yaygınlaştırılması planlanıyor.

Çalışmaların planlandığı şekilde ilerlemesi halinde hattın kasım ayından önce Türkiye genelinde tamamen faaliyete geçirilmesi hedefleniyor.

5 YILI AŞAN DAVALAR İÇİN 135 ARANABİLECEK

Yeni uygulamanın en dikkat çeken yönlerinden biri uzun süredir sonuçlanmayan dosyalara ilişkin olacak. Vatandaşlar, 5 yılı aşan dava dosyaları ve 3 yılı aşan soruşturma dosyaları hakkında Alo Adalet 135 üzerinden doğrudan başvuruda bulunabilecek.

Uygulamayla uzun süren yargılamaların takip edilmesi, yargılamaların makul sürede tamamlanmasına katkı sağlanması ve vatandaşların bu süreçlerde daha kolay başvuru yapabilmesi amaçlanıyor.

BAKAN GÜRLEK DUYURMUŞTU

Adalet Bakanı Akın Gürlek, daha önce yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yargı hizmetlerini daha erişilebilir, etkin ve hızlı hale getirmek için yeni adımlar attıklarını belirtmişti.

Gürlek, uygulamaya ilişkin, "135 Alo Adalet ile 5 yılı aşan dava dosyaları, 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşlarımız doğrudan başvuruda bulunabilecek. Yeni adli yılla birlikte başlattığımız bu pilot uygulamayı, en kısa sürede Türkiye geneline yaygınlaştıracağız." ifadelerini kullanmıştı.

"ADALETİN DAHA HIZLI VE ETKİN TECELLİ ETMESİNİ İSTİYORUZ"

Yargılamaların makul sürede tamamlanmasına katkı sağlamayı ve adaletin zamanında tecellisini amaçladıklarını belirten Gürlek, şöyle devam etmişti: "Yeni adli yılın ülkemiz, milletimiz ve hukuk camiamız için adaletin daha hızlı ve etkin tecelli ettiği bir dönem olmasını, 135 Alo Adalet Hattı'nın da bu hedefe güçlü katkılar sunmasını temenni ediyorum."

Adalet BakanlığıAkın GürlekİstanbulKayseriTürkiyeGüncelAnkaraEylülSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Adana’da 5 büyüklüğünde deprem Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti
Kılıçdaroğlu’na ses getirecek İmamoğlu sorusu Tek kelimeyle yanıtladı Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı
Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay Herkes ağzı açık izledi Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi
Esad rejiminin kaçak generali kıskıvrak yakalandı Esad rejiminin kaçak generali kıskıvrak yakalandı
Taşlı saldırıya uğradılar Otobüsten böyle karşılık verdiler Taşlı saldırıya uğradılar! Otobüsten böyle karşılık verdiler
İran’da savaşın ortasında başörtüsü tartışması: Geri adım atılmasın İran'da savaşın ortasında başörtüsü tartışması: Geri adım atılmasın
Asensio neden oynamadı İsmail Kartal gerçeği açıkladı Asensio neden oynamadı? İsmail Kartal gerçeği açıkladı
Adana’da korkutan deprem Bakan Çiftçi’den ilk açıklama Adana'da korkutan deprem! Bakan Çiftçi'den ilk açıklama
06:37
Savaşın gölgesinde kritik ziyaret Arakçi BM Genel Kurulu için New York’ta
Savaşın gölgesinde kritik ziyaret! Arakçi BM Genel Kurulu için New York'ta
06:14
Erdoğan’dan ABD’de önemli mesaj: Türkiye’ye yatırım yapan kazanır
Erdoğan'dan ABD'de önemli mesaj: Türkiye'ye yatırım yapan kazanır
00:23
AK Partili Şamil Tayyar’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı: Herkesi falakaya yatırsa ne iyi olur
AK Partili Şamil Tayyar’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı: Herkesi falakaya yatırsa ne iyi olur
23:59
Tottenham, Icardi için kararını verdi
Tottenham, Icardi için kararını verdi
23:39
Necip Uysal yeni kariyeri için ilk girişimini yaptı
Necip Uysal yeni kariyeri için ilk girişimini yaptı
23:33
Mecliste dengeler değişiyor AK Parti’ye katılmak için gün sayıyorlar
Mecliste dengeler değişiyor! AK Parti'ye katılmak için gün sayıyorlar
23:25
ABD Büyükelçisi Barrack’tan Türkiye mesajı: Trump için çok önemli bir ortak
ABD Büyükelçisi Barrack'tan Türkiye mesajı: Trump için çok önemli bir ortak
23:25
Şampiyonluk oranlarında Amedspor sürprizi
Şampiyonluk oranlarında Amedspor sürprizi
23:12
2 milyar TL’lik işlem MASAK’a takıldı Fon soruşturmasında yeni gelişme
2 milyar TL'lik işlem MASAK'a takıldı! Fon soruşturmasında yeni gelişme
21:34
Yapay zeka kaynaklı istihbarat hatası ABD ile Çin’i savaşın eşiğine getirdi
Yapay zeka kaynaklı istihbarat hatası ABD ile Çin'i savaşın eşiğine getirdi
19:13
Bessent, İran uçuşlarına izin veren ülkelere dolar sisteminden çıkarılırsınız dedi
Bessent, İran uçuşlarına izin veren ülkelere dolar sisteminden çıkarılırsınız dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 06:58:13. #.0.2#
SON DAKİKA: Alo Adalet 135 tüm Türkiye'ye geliyor! 5 yılı aşan davalar için doğrudan başvuru yapılabilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement