AK Partili Şamil Tayyar’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı: Herkesi falakaya yatırsa ne iyi olur - Son Dakika
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AK Partili Şamil Tayyar’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı: Herkesi falakaya yatırsa ne iyi olur

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AK Partili Şamil Tayyar’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı: Herkesi falakaya yatırsa ne iyi olur
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Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, siyasetten bürokrasiye birçok alanda 'tuhaf bir dağınıklık' yaşandığını savunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir çağrıda bulundu. Tayyar, "Mecazi manada söylüyorum. Cumhurbaşkanımız, en yakınından başlayarak gölgesini kendi azameti sanan herkesi sıra dayağına çekse. Falakaya yatırsa. Veya fırlatıp atsa. Ne iyi olur" ifadelerini kullandı.

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, siyasette ve bürokraside yaşandığını savunduğu sorunlara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Tayyar, bazı yapıların kendi gelecek hesaplarını yaptığını ve kişisel çıkarlarını öne çıkardığını ileri sürerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir çağrı yaptı.

"SANKİ HERKES AYRI TELDEN ÇALIYOR”

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tayyar, siyasette ve bürokraside 'tuhaf bir dağınıklık' olduğunu savunarak, "Sanki herkes ayrı telden çalıyor, senkronize değiller. Birbiriyle çatışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Bazı kişilerin ve yapıların kendi 'otonom yapılarını' oluşturduğunu öne süren Tayyar, bunların geleceğe yönelik hesaplar yaptığını ve ellerindeki fırsatları kişisel kazanca dönüştürmeye çalıştığını iddia etti.

ERDOĞAN'A "SERT MÜDAHALE" ÇAĞRISI

Mevcut tablonun ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sert ve kararlı adımlarıyla düzelebileceğini belirten Tayyar, sözlerinin mecazi olduğunun altını çizerek paylaşımını şu sözlerle devam etti: "Mecazi manada söylüyorum. Cumhurbaşkanımız, en yakınından başlayarak gölgesini kendi azameti sanan herkesi sıra dayağına çekse. Falakaya yatırsa. Veya fırlatıp atsa. Ne iyi olur."

"HERKES ŞÖYLE BİR TİTREYİP KENDİNE GELİR"

Tayyar, söz konusu müdahalenin ardından herkesin yaşananlardan ders çıkaracağını savunarak, "Herkes şöyle bir titreyip kendine gelir" dedi.

Tayyar'ın paylaşımı şu şekilde; 

AK Partili Şamil Tayyar’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı: Herkesi falakaya yatırsa ne iyi olur
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SON DAKİKA: AK Partili Şamil Tayyar’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı: Herkesi falakaya yatırsa ne iyi olur - Son Dakika
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