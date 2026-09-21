Necip Uysal yeni kariyeri için ilk girişimini yaptı - Son Dakika
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Necip Uysal yeni kariyeri için ilk girişimini yaptı

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Necip Uysal yeni kariyeri için ilk girişimini yaptı
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Beşiktaş formasıyla Türk futbolunda iz bırakan ve aktif futbolculuk kariyerini noktalayan Necip Uysal, antrenörlük kursuna başladı.

Beşiktaş altyapısından yetişip uzun yıllar siyah-beyazlı formayı başarıyla terleten kulübün simge isimlerinden Necip Uysal, yeşil sahalara veda etmesinin ardından antrenörlük kariyeri için ilk resmi adımı attı.

ANTRENÖRLÜK KURSUNA BAŞLADI

Aktif futbolculuk yaşantısını noktalayan 35 yaşındaki Necip Uysal, antrenörlük eğitimlerine başladığını duyurdu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Uysal, kum saati emojisi koyarak hayranlarını heyecanlandırdı.

Necip Uysal yeni kariyeri için ilk girişimini yaptı

KUPALARLA DOLU KARİYER

Siyah-beyazlı formayla kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran Necip Uysal, Beşiktaş kariyerinde 4 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu sevinci yaşadı. Kulüp tarihinde en fazla maça çıkan futbolcular arasında üst sıralarda yer alan tecrübeli isim; aynı zamanda Beşiktaş formasını Avrupa kupalarında en çok giyen ve en uzun süre kaptanlık bandını taşıyan oyunculardan biri olmuştu.

Necip Uysal yeni kariyeri için ilk girişimini yaptı
Necip UysalBeşiktaşFutbolSporSon Dakika

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