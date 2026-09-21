Amedspor tribünlerinde dikkat çeken koreografi! İşte Türkçesi

Amedspor'un Beşiktaş ile oynadığıı karşılaşma öncesinde Diyarbakır Stadyumu tribünlerinde renkli görüntüler oluştu.

"EM HATİN" NE DEMEK?

Taraftarların hazırladığı koreografide büyük harflerle "EM HATİN" ifadesine yer verildi. Kürtçe olan bu ifadenin Türkçe karşılığı "Biz geldik" olarak kullanılıyor.

TRİBÜNLERDE DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Amedspor taraftarlarının hazırladığı koreografide yeşil, kırmızı ve sarı renklerin yanı sıra büyük figürler de kullanıldı. Koreografinin açılmasıyla birlikte tribünlerde renkli görüntüler ortaya çıkarken, özellikle üzerinde "EM HATİN" yazan bölüm dikkat çekti. Öte yandan Amedspor, karşılaşmada Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederek 13 puana yükseldi ve Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu.