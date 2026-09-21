Amedspor tribünlerinde dikkat çeken koreografi! İşte Türkçesi - Son Dakika
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Amedspor tribünlerinde dikkat çeken koreografi! İşte Türkçesi

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Amedspor tribünlerinde dikkat çeken koreografi! İşte Türkçesi
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Amedspor taraftarlarının Beşiktaş maçı öncesinde hazırladığı koreografi dikkat çekti. Tribünlerde yer alan Kürtçe "EM HATİN" ifadesinin Türkçe karşılığının "Biz geldik" olduğu belirtildi. Görsel koreografi tribünlerde renkli görüntüler oluşturdu.

Amedspor'un Beşiktaş ile oynadığıı karşılaşma öncesinde Diyarbakır Stadyumu tribünlerinde renkli görüntüler oluştu.

"EM HATİN" NE DEMEK?

Taraftarların hazırladığı koreografide büyük harflerle "EM HATİN" ifadesine yer verildi. Kürtçe olan bu ifadenin Türkçe karşılığı "Biz geldik" olarak kullanılıyor.

TRİBÜNLERDE DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Amedspor taraftarlarının hazırladığı koreografide yeşil, kırmızı ve sarı renklerin yanı sıra büyük figürler de kullanıldı. Koreografinin açılmasıyla birlikte tribünlerde renkli görüntüler ortaya çıkarken, özellikle üzerinde "EM HATİN" yazan bölüm dikkat çekti. Öte yandan Amedspor, karşılaşmada Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederek 13 puana yükseldi ve Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu.

BeşiktaşSporSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Murat denizli Murat denizli:
    türkce yazında anlayalım tc tek dili türkcedir 2 5 Yanıtla
  • burhanozdemir34 burhanozdemir34:
    anla işte faşist. 0 0 Yanıtla
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