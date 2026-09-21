Eşinin verdiği pozlara sitem etti: Böyle de video olmaz ki

Dijital mecralarda paylaşılan videoda, bir adamın eşinin çekim yaptığı sıradaki kıyafetine ve verdiği pozlara gösterdiği tepki gündeme oturdu. Eşinin çekim sırasında daha dikkatli olması gerektiğini savunan adam ile kadın arasında geçen diyalog farklı görüşlerin dile getirilmesine yol açtı.

"HER YERİN AÇILIYOR"

Kayıtta eşine sitem eden adamın, “Yani böyle de video olmaz ki, her yerin açılıyor abi. Zaten senin düşünmen lazım” ifadelerini kullandığı görüldü. Adam, çekim açısı nedeniyle kıyafetin duruşuna ve bacakların görünmesine dikkat çekerek daha temkinli olunması gerektiğini belirtti.

EŞİNDEN YANIT: BEN ORADAN GÖRMÜYORUM

Sözler karşısında kendisini savunan kadın ise “Tamam, bir daha çekilmeyeyim. Ben oradan görmüyorum” yanıtını verdi. Kadının yanıtının ardından uyarısını sürdüren adam, “Senin düşünmen lazım. Üstün öyle, bacakların açılıyor. Biraz dikkat etmen lazım ya” diyerek tepkisini yineledi. İkili arasında yaşanan bu diyalog, İnternet ortamında dolaşıma girmesinin ardından izleyicileri ikiye böldü. Bir kısım kullanıcı durumu haklı bir uyarı olarak değerlendirirken, diğer bir kısım ise müdahaleyi aşırı buldu.