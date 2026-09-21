Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında! BM kürsüsünden dünyaya Gazze çağrısı yapacak - Son Dakika
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Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında! BM kürsüsünden dünyaya Gazze çağrısı yapacak

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Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın konuşmasında! BM kürsüsünden dünyaya Gazze çağrısı yapacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Eylül Salı günü Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda dünya liderlerine seslenecek. BM kürsüsüne 16'ncı kez çıkacak Erdoğan'ın konuşmasının merkezinde Gazze olacak. Erdoğan'ın İsrail'in Gazze'deki eylemleri, Filistin'in devlet olarak tanınması ve İsrail'e karşı uluslararası alanda atılabilecek adımlar üzerinde durması bekleniyor.

Gözler Erdoğan'ın yarın Birleşmiş Milletler kürsüsünden vereceği mesajlara çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında Gazze ve Filistin meselesini öne çıkarması bekleniyor.

ERDOĞAN YARIN BM KÜRSÜSÜNDE

Dünya liderlerini New York'ta buluşturan Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli görüşmeleri 22 Eylül'de başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk gün dördüncü sırada söz alması öngörülüyor. Bu konuşma, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki 16'ncı hitabı olacak. Genel Kurul, "Güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler" temasıyla gerçekleştirilecek.

KONUŞMANIN ANA GÜNDEMİ GAZZE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarınki konuşmasında üç başlığın öne çıkması bekleniyor: İsrail'in Gazze'deki eylemleri, Filistin'in devlet olarak tanınması ve İsrail'e karşı uluslararası alanda atılacak adımlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle Gazze'deki duruma dikkat çekmesi ve BM üyesi ülkelere İsrail'in saldırılarına karşı durmaları yönünde çağrı yapması öngörülüyor. Erdoğan, BM programı kapsamında devlet ve hükümet başkanlarıyla da görüşmeler gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı'nın 23 Eylül'de BM Genel Sekreteri'nin İklim Etkinliği'nde de konuşması planlanıyor.

Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında! BM kürsüsünden dünyaya Gazze çağrısı yapacak

GEÇMİŞ BM KONUŞMALARINDA DA FİLİSTİN ÖNE ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM kürsüsündeki geçmiş konuşmalarında Filistin meselesi birçok kez önemli yer tuttu. 2014'te Cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığı ilk BM konuşmasında "Dünya beşten büyüktür" çıkışıyla Güvenlik Konseyi'nin yapısını eleştirdi; Filistin ve Suriye'deki gelişmeler üzerinden BM'nin daha etkin hareket etmesi gerektiğini savundu. 2018'de de Filistin'e geniş yer ayıran Erdoğan, Türkiye'nin Filistinlilerin yanında durmayı sürdüreceğini söyledi.

Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında! BM kürsüsünden dünyaya Gazze çağrısı yapacak

HARİTAYI BM KÜRSÜSÜNDEN GÖSTERMİŞTİ

2019'daki BM 74. Genel Kurulu konuşması ise hafızalara kazınan görüntülerden birine sahne oldu. Erdoğan, 1947'den itibaren Filistin topraklarında yaşanan değişimi gösteren haritayı BM kürsüsünden dünya liderlerine gösterdi. Aynı konuşmada düzensiz göç sorununu anlatırken Aylan bebeğin fotoğrafını da kullanan Erdoğan, göç krizine karşı uluslararası topluma sorumluluk çağrısında bulundu.

Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında! BM kürsüsünden dünyaya Gazze çağrısı yapacak

2024 VE 2025'TE DE GAZZE MESAJI VERDİ

Erdoğan, 2024'teki 79. Genel Kurul konuşmasında Filistin'i henüz tanımayan devletlere Filistin devletini tanıma çağrısı yaptı. BM'nin yapısına ilişkin eleştirilerini de yineleyerek "Dünya beşten büyüktür" mesajını tekrarladı. 2025'teki 80. Genel Kurul'da ise konuşmasının büyük bölümünü Gazze'ye ayırdı. Erdoğan, "Gazze'de bir savaş yoktur. Gazze'de iki taraftan söz edilemez" ifadelerini kullanarak dünya liderlerine Filistinlilerin yanında durma çağrısında bulundu.

Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında! BM kürsüsünden dünyaya Gazze çağrısı yapacak

16'NCI KONUŞMADA DA GAZZE ÖN PLANDA

Böylece Erdoğan'ın BM kürsüsündeki geçmiş yıllarda öne çıkardığı Filistin ve BM'nin yapısına yönelik reform çağrılarının, yarınki konuşmada Gazze merkezli mesajlarla devam etmesi bekleniyor. Dikkatler özellikle Erdoğan'ın İsrail'e karşı uluslararası alanda atılabilecek adımlara ilişkin vereceği mesajlara çevrildi.

Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında! BM kürsüsünden dünyaya Gazze çağrısı yapacak
Recep Tayyip ErdoğanBirleşmiş MilletlerFilistinGündemİsrailDünyaEylülGazzeSon Dakika

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