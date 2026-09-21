Görüşmeler resmen başladı! Ezeli rakipten Hakan Çalhanoğlu sürprizi

İtalya Serie A’da gelecek sezonun kadro planlaması için hamleler şimdiden başlarken, Çizme'den dev bir transfer iddiası geldi. İtalyan devi Juventus, ezeli rakibi Inter’de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nu radarına aldı.

ÖN GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İtalyan basınındaki habere göre; Juventus, 32 yaşındaki tecrübeli orta sahanın durumunu sorgulamak adına geçtiğimiz haftalarda nabız yoklama amacıyla ilk teması kurdu. Siyah-beyazlı yönetimin, milli yıldızın Inter’deki geleceğini yakından takip ettiği belirtildi.

GÖZLER YENİ SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNDE

Hakan Çalhanoğlu’nun Inter ile mevcut sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Deneyimli oyuncunun önceliğinin kulübüyle yeni bir kontrat üzerine masaya oturmak olduğu aktarıldı. Ancak tarafların anlaşmaya varamaması durumunda Juventus’un transfer için resmi adımları atarak devreye gireceği vurgulandı.

INTER MACERASINDA NE YAPTI?

2021 yılında Milan’dan ezeli rakip Inter’e imza atan Hakan Çalhanoğlu, lacivert-siyahlı formayla sergilediği performansla kulüp tarihine geçen işler başardı. Hakan, 216 resmi maçta görev alarak 52 gol ve 39 asistlik performans sergiledi. Milli yıldız, kulübü ile 2 İtalya Serie A şampiyonluğu, 3 İtalya Kupası ve 3 İtalya Süper Kupası zaferi yaşadı.