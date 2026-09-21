Ankara Sincan'da engelli gence çarpan sürücü kaçtı, genç köprüden düşerek öldü

Ankara'nın Sincan ilçesinde otomobilin çarptığı engelli genç hayatını kaybetti.

Olay, Sincan ilçesi 12. Cadde üzerindeki Sanayi Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akülü aracıyla balon satarak seyir halinde olan engelli bir gence, henüz sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle köprüden aşağı düşen genç, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı inceleme ve arama çalışması başlattı.