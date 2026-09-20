Aldığı bomba kulisi açıkladı! İki belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor - Son Dakika
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Aldığı bomba kulisi açıkladı! İki belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği iddia edildi. Ayrıca Tugay'ın yanı sıra Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın da AK Parti'ye geçeceği öne sürüldü.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız hakkında yeni bir parti değişikliği iddiası gündeme geldi. 

"CEMİL TUGAY AK PARTİ'YE GEÇECEK"

Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, yaptığı değerlendirmede İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceğini öne sürdü. Burhan, "Benim almış olduğum bilgi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği" ifadelerini kullandı.

Aldığı bomba kulisi açıkladı! İki belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor

ONUR EMRAH YILDIZ İDDİASI DA GÜNDEMDE

Burhan, açıklamasında Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın da AK Parti'ye geçeceği yönünde bilgiler bulunduğunu söyledi.

Aldığı bomba kulisi açıkladı! İki belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor

CEMİL TUGAY DAHA ÖNCE İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği iddiası daha önce de gündeme gelmişti. Tugay, 13 Ağustos 2026'da yaptığı açıklamada "Şu an bir partiye geçme gibi bir durumum yok. Bağımsız kalacağım" demişti.

İzmir Büyükşehir BelediyesiOnur Emrah YıldızCemil TugayAK PartiSiyasetGündemİzmirÇiğliSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    izmirde sonunda ak parti belediyeciliğiyle tanışacak hayırlı olsun 4 4 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    geçsinlerde şu yollar kaldırımlar yapılsın 4 2 Yanıtla
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