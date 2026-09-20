Amedspor Başkanı Nahit Eren'den hakemlere zehir zemberek sözler - Son Dakika
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Amedspor Başkanı Nahit Eren'den hakemlere zehir zemberek sözler

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Amedspor Başkanı Nahit Eren\'den hakemlere zehir zemberek sözler
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Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, 3-2 kazanılan Beşiktaş maçının ardından hakemlere tepki gösterdi. TFF'ye seslenen Nahit Eren, ''Bugün lider olduk ama içimiz rahat değil. Böylesi bir yönetim anlayışını, hakem anlayışını kabul etmeyeceğiz. Amedspor'un bu lige kattığı rengi gölgeleyemezsiniz. Bu lige kattığı mücadele azmini gölgeleyemezsiniz'' ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-2 yenen Amed Sportif Faaliyetler'in kulüp başkanı Nahit Eren, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, elde ettikleri sonuç için takımı, futbolcuları, teknik heyeti ve taraftarına teşekkür etti.

''TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU'NA SESLENİYORUZ!''

Bugüne kadar ne birinci ligde ne de Süper Lig'de karşılaşmadan sonrası açıklama yapmadığını belirten Eren, şöyle konuştu:

"Bugün resmen bu statta rakibimizin gol atması için hakemler maalesef bir tutum ortaya koyuyor. Bu, stattan çok net bir şekilde görülüyor. 14 dakika uzatma yaptı. Penaltı oldu ama 14 dakika oynatıyorsunuz. Yani İstanbul takımları gol atana kadar maçı sürdürecek misiniz? Bunu kabul etmiyoruz. İlk gün şunu söyledik. Amedspor, gelip Süper Lig'e renk katacak. Süper Lig'in bugüne kadar süren kurallarını değiştireceğiz. Anadolu'dan takımlar çatır çatır taraftarlarının desteğiyle bu ligde söz sahibi olacaktır. Mütevazı bütçeli kadrolarımızla bu ligi zorlamaya geldik. Lakin bu şekildeki yönetimlerle bu lig ilerlemez. Bakın futbolcumuza verilen kartlar tartışılır ama maçı rakip gol atana kadar uzatma niyetini, iradesini biz kabul edemeyiz. Buradan yetkililere sesleniyoruz, Türkiye Futbol Federasyonuna sesleniyoruz. Bugün lider olduk ama içimiz rahat değil. Böylesi bir yönetim anlayışını, hakem anlayışını kabul etmeyeceğiz. Amedspor'un bu lige kattığı rengi gölgeleyemezsiniz. Bu lige kattığı mücadele azmini gölgeleyemezsiniz. Hocamız sana tepki gösterdi. Çünkü on dört dakika uzattı. Hocamıza da kırmızı kart gösteriyor."

Amedspor Başkanı Nahit Eren'den hakemlere zehir zemberek sözler

''BİR KEZ DAHA UYARIYORUM''

Mücadeleye devam edeceklerini dile getiren Eren, şunları kaydetti:

"Mütevazı bütçeyle kurduğumuz kadroyla Süper Lig'de kalıcı ve üst sıraları zorlayan, lig sonunda bu güzel halkı, bu güzel taraftarı mutlu etmek için buradayız. Bütün taraftarlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün bir kez daha uyarıyorum, Lütfen bu lige, hakem kararlarıyla damga vurmayın. Bu güzel netice için teknik heyetimize, futbolcularımıza bir kez daha yürekten, gönülden teşekkür ediyorum."

Türkiye Futbol FederasyonuNahit ErenBeşiktaşSözlerFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Faruk Demiroğlu Faruk Demiroğlu:
    lige siyasi kanadıyla geldiniz fazla zorlama istersen kendini 13 31 Yanıtla
    Vedat Demir Vedat Demir:
    ne halt edersiniz merak ediyorum 7 3
  • behzatbecerekli behzatbecerekli:
    başkan çok doğru söylüyorsun. 29 15 Yanıtla
  • kocakercan39 kocakercan39:
    Çok komiksin ya ?????????? 4 8 Yanıtla
  • Recep Yaşakan Recep Yaşakan:
    Bir Beşiktaşlı olarak tebrik ediyorum Amedspor Beşiktaş başkanı yaptığı açıklamalar bence yanlış bizim Beşiktaş takım olarak iyi oynamadı ilk yarı Amedspor resmen silindir gibi Beşiktaş'ın üzerine geçti çok iyi oynadı başka ne düşen Ahmet 0'ı tebrik edip büyük başkan kimliğini gösterecekti ama ne yazık bunu yapamadığı için küçük başkan orada kalacak 8 4 Yanıtla
  • Vedat Demir Vedat Demir:
    arkanızda dünyanın dört bir yanında yaşayan 50 milyona yakın taraftar var başkanım 3 2 Yanıtla
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