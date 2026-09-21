Trump, Suudilerin talebine rağmen Yemen'deki Husilere hava saldırısını bekletti - Son Dakika
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Trump, Suudilerin talebine rağmen Yemen'deki Husilere hava saldırısını bekletti

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Axios'a konuşan ABD'li yetkililere göre Trump, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki Husilere hava saldırısı talebini değerlendirdi ancak şimdilik beklemeye karar verdi. CENTCOM Komutanı'nın alternatif planlarını Savunma Bakanı'na sunmasına rağmen Trump son anda saldırıdan vazgeçti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu Yemen'deki İran destekli Husilerin hava saldırılarıyla hedef alınmasını değerlendirdiği ancak şimdilik böyle bir adım atmaktan vazgeçtiği bildirildi.

Axios haber sitesine konuşan iki ABD'li yetkili, Husilerin Kızıldeniz'deki Babulmendeb Boğazı'na doğru ilerleyişini "durdurmakta zorlanan Suudi Arabistan yönetiminin hafta sonu Trump'tan bir kez daha Yemen'e saldırılar düzenlemesini istediği" ileri sürüldü.

ABD'li yetkililer, söz konusu talep üzerine Trump'ın hafta sonu kıdemli danışmanlarıyla bir araya gelerek Yemen'e ilişkin olası senaryoları tartıştığını aktardı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, Yemen'e olası hava saldırıları için alternatif planlar hazırladığını ve bunları cumartesi günü Savunma Bakanı Pete Hegseth'e sunduğunu kaydeden ABD'li yetkililer, ancak Trump'ın son anda beklemeye karar verdiğini vurguladı.

Axios'a konuşan Atlantic Council araştırmacısı ve eski Pentagon yetkilisi Alex Plitsas ise, "Başkan fikrini değiştirdi. Bu saldırının Pandora'nın kutusunu açacağından, Husilerin Babulmendeb Boğazı'nı tehlikeye atarak ikinci bir darboğaz yaratacağından çekindi." ifadelerini kullandı.

Plitsas, "Bu durum, tam da Suudilerin Husi sorunuyla mücadelede öncülük etmesi beklenirken petrol fiyatlarının daha da fırlamasına yol açardı." dedi.

Axios, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakan Muhammed bin Selman'ın on gün önce Trump'ı aynı gün içinde iki kez arayarak İran destekli Husilerin Kızıldeniz'deki Babulmendeb Boğazı'na ilerleyişi karşısında hava saldırılarıyla destek talep ettiğini" öne sürdü.

Trump'ın on gün önceki talebi geri çevirdiği, Suudi Arabistan'a yalnızca istihbarat ve hedef tespiti konusunda destek vermeyi kabul ettiği aktarıldı.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuzdan bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.???????

Kaynak: AA
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