Bessent, İran uçuşlarına izin veren ülkelere dolar sisteminden çıkarılırsınız dedi - Son Dakika
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Bessent, İran uçuşlarına izin veren ülkelere dolar sisteminden çıkarılırsınız dedi

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Bessent, İran uçuşlarına izin veren ülkelere dolar sisteminden çıkarılırsınız dedi
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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Washington'un yaptırım listesine aldığı İran hava yolu şirketlerinin uçuşlarına izin veren ülkelere sert bir uyarıda bulundu. Bessent, İran uçaklarına yakıt, iniş hizmeti veya bilet sağlayan ülkeleri 'dolar sisteminden çıkarmakla' tehdit etti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD'nin yaptırım listesine aldığı İran'a ait hava yolu şirketlerinin uçuşlarına izin veren ülkeleri dolar sisteminden çıkarmakla tehdit etti.

TEHDİT TÜM DÜNYA ÜLKELERİNE: DOLAR SİSTEMİNDEN ÇIKARILIRSINIZ

ABD, İran hava yollarının uçuşlarına izin veren, bilet satan, yakıt sağlayan ülkeleri tehdit etti. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD basınına yaptığı açıklamada ABD yaptırımları nedeniyle İran hava yolu şirketlerinin 2 gün içinde dünya genelinde faaliyet göstermekte zorlanacağını belirterek, "Tüm İran hava yolu şirketleri dünya genelinde faaliyetlerini durduracak" dedi.

İran hava yolu şirketlerinin uçuşlarına izin veren ülkeleri hedef alan Bessent, "Eğer ülkenize inerlerse onlara yakıt sağlayamazsınız, iniş hizmetleri sunamazsınız, bilet satamazsınız, aksi takdirde dolar sisteminden çıkarılırsınız" dedi.

Bessent, İran uçuşlarına izin veren ülkelere dolar sisteminden çıkarılırsınız dedi

NE OLMUŞTU?

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, 24 Ağustos 2026'da İran'a yönelik  “Ekonomik Dışlama Operasyonu” adlı kapsamlı ekonomik yaptırım kampanyasını başlatmıştı. Bessent, operasyonun amacını İran'ın petrol gelirleri, finansal bağlantıları ve yaptırımları aşmak için kullandığı uluslararası ağları hedef alarak Tahran'ın küresel ekonomiye erişimini daha da kısıtlamak olarak açıklamıştı.

İlk aşamada İran'ın dijital varlık, teknoloji, altın, havacılık ve deniz taşımacılığı sektörlerini hedef alan yaptırımların kapsamı genişletilmişti. Ayrıca yaklaşık 60 kişi, şirket ve gemi yaptırım listesine alınırken; İran'ın petrol gelirlerini aktardığı, nükleer ve füze programları için teknoloji temin ettiği ve siber faaliyetlerini desteklediği öne sürülen ağlar hedef alınmıştı. ABD yönetimi, İran'la bağlantılı yaptırımları aşma veya kara para aklama faaliyetlerine destek veren üçüncü ülke kurumlarının da ABD finans sisteminden dışlanabileceği mesajını vermişti. 

ABD, 8 Eylül'de ise İran havacılık sektörüne yönelik dünya genelinde uçuşlarını sürdüren 27 İran hava yolu şirketinin faaliyetlerini "durdurmayı" amaçlayan bir dizi yaptırım açıklamıştı.

Kaynak: İHA
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