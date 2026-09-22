Tarlada 244 torba altın buldu! Değerini öğrenince gözlerine inanamadı - Son Dakika
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Tarlada 244 torba altın buldu! Değerini öğrenince gözlerine inanamadı

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Tarlada 244 torba altın buldu! Değerini öğrenince gözlerine inanamadı
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İngiltere'de tarlada arama yapan bir kişi, toprağın altında 244 torba dolusu altın ve gümüş eser buldu. MS 7. yüzyıla ait hazinede yaklaşık 5 kilogram altın ve 1,3 kilogram gümüş bulundu.

İngiltere'nin Staffordshire bölgesinde 2009 yılında bir tarım arazisinde yapılan metal detektörü araması, tarihin en dikkat çekici arkeolojik keşiflerinden birine dönüştü.

TOPRAĞIN ALTINDAN 244 TORBA ÇIKTI

Temmuz 2009'da amatör olarak metal detektörüyle arama yapan Terry Herbert, toprağın altından art arda altın ve gümüş parçaları çıkarmaya başladı. Herbert, durumu yetkililere bildirirken bölgede yapılan çalışmalar sonucunda yalnızca birkaç gün içerisinde 244 torba tarihi eser çıkarıldı.

Eserlerin incelenmesinin ardından Hazine Değerleme Komitesi, British Museum'daki değerlendirmede hazinenin toplam değerini 3,285 milyon sterlin olarak belirledi. Yasal prosedür kapsamında bulunan hazine, Terry Herbert ile arazinin sahibi Fred Johnson arasında eşit olarak paylaştırıldı. İki isim de yaklaşık 1,64 milyon sterlin elde etti.

5 KİLO ALTIN, 1,3 KİLO GÜMÜŞ

Staffordshire Definesi, yaklaşık 5 kilogram altın ve 1,3 kilogram gümüş içeriyor. Müze envanterine giren eserlerin sayısı ise 3.900'ü aşıyor. Parçaların büyük bölümünü kılıç kabzası ve kılıç aksamları oluştururken, define içerisinde en az bir miğfere ait parçalar ve Hristiyanlık sembolleri de bulundu. Bu özellikleriyle Staffordshire Definesi, İngiltere'deki önemli arkeolojik buluntular arasında yer aldı.

KRALİYET AİLESİNE AİT OLABİLİR

Bilimsel incelemelerde eserlerin MS 7. yüzyıla tarihlendiği belirlendi. Journal of Archaeological Science dergisinde yayımlanan analizlerde, Anglo-Sakson ustalarının altının yüzeyindeki gümüş ve bakırı temizlemek için gelişmiş yüzey işleme tekniklerinden yararlandığı tespit edildi. Uzmanlar, eserlerdeki yüksek işçilik kalitesinin dönemin kraliyet mülkiyetine veya üst düzey elitlere ait olabileceğine işaret ettiğini belirtti.

İngiltereGümüşYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mustafa Çetin Mustafa Çetin:
    Şans biz olsak altın ları alır bizi gömerler oraya ?? 6 0 Yanıtla
  • MİRAYIN DÜNYASI MİRAYIN DÜNYASI:
    244 torba diyor 5 kg diyor , görsele göre 50 kg olması lazım , haberciliği öğrenemedin gitti sondakika, 5 0 Yanıtla
  • cengiz.sahin3458 cengiz.sahin3458:
    adil bir paylaşım 4 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Tarlada 244 torba altın buldu! Değerini öğrenince gözlerine inanamadı - Son Dakika
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