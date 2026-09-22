Trump açıkladı! New York'ta İran heyetiyle 3 saat görüştüler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump açıkladı! New York'ta İran heyetiyle 3 saat görüştüler

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trump açıkladı! New York\'ta İran heyetiyle 3 saat görüştüler
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Steve Witkoff ve Jared Kushner'dan oluşan ABD heyeti, BM Genel Kurulu için New York'a gelen İran heyetiyle anlaşma için görüştüğünü açıkladı. Görüşmeye ilişkin konuşan Trump, "İran ile görüşme yaklaşık bir saat önce sona erdi ve üç saat süren bir toplantıydı. Çok iyi bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. Önlerinde büyük bir ülke olma potansiyeli ve diğer seçenek olarak da yok oluş var" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Özel Temsilci Steve Witkoff ve Jared Kushner’dan oluşan Amerikan heyetinin, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında New York’ta bulunan İran heyetiyle üç saatlik bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. Görüşmenin oldukça verimli geçtiğini belirten Trump, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TRUMP: İRAN HEYETİYLE ÇOK İYİ BİR GÖRÜŞME OLDU

Trump, BM 81. Genel Kurulu görüşmeleri için New York'ta bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinde İran gündemini değerlendirdi. Trump, bir soru üzerine, ABD'li yetkililerin İran heyetinden bazı isimlerle bugün bir araya geldiğini söyledi. ABD Başkanı, "Yaklaşık üç saat süren bir görüşme oldu. Çok iyi geçti. Bir saat kadar önce sona erdi." dedi.

İran'ın neden anlaşma yapmak istemediğini anlamadığını belirten Trump, "Tahran'la ya bir anlaşma yapacakları ya da bu ülkeyi yok edecekleri" şeklindeki söylemini yineledi.

İRAN: ŞARTLARIMIZI ABD'YE İLETTİK

İran devlet medyası da konuya ilişkin geçtiği haberde, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Witkoff ile görüştüğünü yazdı. Haberde İran'ın şartlarının ABD'ye iletildiği bilgisi yer aldı.

"İRAN'LA BİR ANLAŞMA YAPACAĞIZ"

Öte yandan Trump, BM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada şunları söyledi: "ABD'de 11 Eylül'ün 25'inci yılını andık. 2 hafta sonra da 2 Ekim saldırısının yıldönümü. İran buradaki birçok sivili ve çocuğu öldürdü. Aynı rejim kendi halkını protesto yaptıkları için öldürdü. Herkes bunu görmezden geldi.

Petrol fiyatları savaş öncesine döner. Bir anlaşma yapılacak mı İran'la? Ve bu anlaşma onların yeniden daha iyi bir ülke inşa etmelerine müsaade edecek miyiz? Belki de Orta Doğu'nun en iyi ülkelerinden ya da dünyanın en iyi ülkelerinden biri olacaklar. İran İslam Cumhuriyeti'ni yok mu edeceğim? Çok hızlı bir şekilde mi yapacağım? Ve onların başka kimseye zarar verme, onları öldürme hakkını ve şansını tanımadan mı yapacağım? Onları cehenneme bizzat kendi ellerimle, umutsuzluğa kapanılacak şekilde mi yollayacağım? Ve şu anki inancım bir anlaşma yapacağımız yönünde.

Bence ara seçimlerden hemen sonra bir anlaşma yapacağız. Çünkü onlar için anlaşmayı yapmamak hiç mantıklı değil. Onlar şu anda ara seçimlerde nasıl bir performans göstereceğimi görmek istiyor. Ancak ben şu anda bir seçime girmiyorum. Onu zaten yaptım. Ve çok büyük bir farkla seçimi kazandım. Yani burada iki buçuk yıl daha kalacağım zaten garanti. Şu anda bir seçime ben girmiyorum."

Amerika Birleşik DevletleriBirleşmiş MilletlerJared KushnerDonald TrumpNew YorkGüncelDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Murat Akat Murat Akat:
    trump sen yanılıyorsun iran seni çok üzer 4 1 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    abd büyük şeytandır. 1 0 Yanıtla
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Boş haber. Kime ne? 0 0 Yanıtla
  • Emre Acar Emre Acar:
    1980 beri yaptırım yapmışın Irak 10 yıl vurdurmuşun geçen yıl ansızın İsrail’le bir olup saldırmışın bu yıl ansızın saldırmışın Hürmüz bogazını kapatabiliyorlar müttefik dediğin ülkeleri füzelerle her saldırına karşılık vuruyorlar savunamıyorsun İsrail demir kubbeyi delip vuruyorlar hala yok ederim mah ederim diyorsun bu savaş olmadan yerle bir ederim desen inanırdık ama gördük ki sizde çok şişirilmiş bi balonsunuz İran hava kuvvetleri sağlam olsa 15 günde sizi perişan edermiş onu gördük 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan’dan ABD’de önemli mesaj: Türkiye’ye yatırım yapan kazanır Erdoğan'dan ABD'de önemli mesaj: Türkiye'ye yatırım yapan kazanır
Savaşın gölgesinde kritik ziyaret Arakçi BM Genel Kurulu için New York’ta Savaşın gölgesinde kritik ziyaret! Arakçi BM Genel Kurulu için New York'ta
Alo Adalet 135 tüm Türkiye’ye geliyor 5 yılı aşan davalar için doğrudan başvuru yapılabilecek Alo Adalet 135 tüm Türkiye'ye geliyor! 5 yılı aşan davalar için doğrudan başvuru yapılabilecek
İtalya’dan şaşırtan karar 40 yıllık dev gemiyi bedavaya verdiler İtalya'dan şaşırtan karar! 40 yıllık dev gemiyi bedavaya verdiler
Yunan liderden skandal mesaj: Tek çözüm Türkleri öldürmek Yunan liderden skandal mesaj: Tek çözüm Türkleri öldürmek
Apartmanda katliam 2’si kardeş 3 kişi öldürülmüş halde bulundu Apartmanda katliam! 2'si kardeş 3 kişi öldürülmüş halde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM veto hakkını kaldırmalıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM veto hakkını kaldırmalıdır
23:39
Süper Lig’de 1.66 milyar Euro’luk facia
Süper Lig'de 1.66 milyar Euro'luk facia
23:31
Amedspor’da bilet izdihamı: Tam 122 bin kişi
Amedspor'da bilet izdihamı: Tam 122 bin kişi
23:22
TFF’den Orkun Kökçü için açıklama
TFF'den Orkun Kökçü için açıklama
22:43
Trump, Erdoğan’ı övmeye doyamadı Yaptığı uyarı da dikkat çekici
Trump, Erdoğan'ı övmeye doyamadı! Yaptığı uyarı da dikkat çekici
22:27
Erling Haaland Türkçe şarkıyla paylaşım yaptı, ortalık yıkıldı
Erling Haaland Türkçe şarkıyla paylaşım yaptı, ortalık yıkıldı
20:58
Diyarbakır Yenişehir’de 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Diyarbakır Yenişehir'de 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
18:54
Hazmedemediler Erdoğan konuşurken, İsrail’in BM temsilcisi salondan ayrıldı
Hazmedemediler! Erdoğan konuşurken, İsrail'in BM temsilcisi salondan ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 00:01:46. #7.12#
SON DAKİKA: Trump açıkladı! New York'ta İran heyetiyle 3 saat görüştüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement