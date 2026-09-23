Gece yarısı dehşete düşüren görüntü! Feryatları ortalığı inletti ama... - Son Dakika
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Gece yarısı dehşete düşüren görüntü! Feryatları ortalığı inletti ama...

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Gece yarısı bir çiftliğe giren aç kurt sürüsü, bahçede bulunan köpeğe saldırdı. Güvenlik kameralarınca anbean kaydedilen olayda köpeğin feryadı ortalığı inletirken, görüntünün altına "Bu kadar feryada sahibi nasıl dışarı çıkmaz?" şeklinde yorumlar yapıldı.

Gece yarısı bir çiftliğe giren aç kurt sürüsü, bahçede bulunan köpeğe saldırdı. Güvenlik kameralarınca anbean kaydedilen olayda köpeğin feryadı ortalığı inletirken, sosyal mecralarda görüntülere "Bu kadar feryada sahibi nasıl dışarı çıkmaz?" diyerek tepki gösterildi.

AÇ KURTLAR ÇİFTLİK BÖLGESİNE İNDİ

Olay, gece saatlerinde yerleşim yerine yakın bir çiftlikte meydana geldi. Aç kaldıkları değerlendirilen kurtlar, gece yarısı çiftlik arazisine girdi. Çiftlik bahçesinde bulunan köpeği gözlerine kestiren kurtlar, bir anda saldırıya geçti.

DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Çiftliğin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, kurtların saldırdığı köpeğin çaresizce direnmeye çalıştığı ve uzun süre ses çıkardığı görüldü. Kurt sürüsünün köpeği parçaladığı anlar kameralara yansırken, görüntülerin yayılmasının ardından birçok kişi çiftlik sahibinin duruma müdahale etmemesine tepki gösterdi.

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    Yorumlar (2)

  • Hakan Birdoğan Hakan Birdoğan:
    Nerde bu ite tapanlar 1 1 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen Ferudun Ozmen:
    O kadar ses duyulmuş bir Allahın kuluda kalkıp ne oluyor diye bakmamış mı dışarıya. Çiftlik olduğuna göre mutlaka silah da vardır havaya bir el ateş etseler kurtlar belki de korkup kaçacak köpek kurtulmuş olacaktı.. İnsanım diye geçinen zavallının biri de nerde bu ite tapanlar diye yorum yapmış. Rabbim her kuluna nasip etmiyor işte merhametli bir kalbi. 1 0 Yanıtla
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