Gece yarısı dehşete düşüren görüntü! Feryatları ortalığı inletti ama...

Ferudun Ozmen:

O kadar ses duyulmuş bir Allahın kuluda kalkıp ne oluyor diye bakmamış mı dışarıya. Çiftlik olduğuna göre mutlaka silah da vardır havaya bir el ateş etseler kurtlar belki de korkup kaçacak köpek kurtulmuş olacaktı.. İnsanım diye geçinen zavallının biri de nerde bu ite tapanlar diye yorum yapmış. Rabbim her kuluna nasip etmiyor işte merhametli bir kalbi.