Netanyahu ile New York Belediye Başkanı arasında ipler koptu: Başkanı açık açık tehdit etti - Son Dakika
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Netanyahu ile New York Belediye Başkanı arasında ipler koptu: Başkanı açık açık tehdit etti

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Netanyahu ile New York Belediye Başkanı arasında ipler koptu: Başkanı açık açık tehdit etti
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BM Genel Kurulu New York'ta başlarken, Perşembe günü kürsüye çıkacak olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani arasındaki kriz tırmandı. Mamdani'nin Netanyahu'yu "savaş suçlusu" ilan edip tutuklanması çağrısında bulunmasına yayımladığı videoyla yanıt veren Netanyahu, "Yazıklar olsun, senin hakkındaki gerçeği BM kürsüsünden anlatacağım" diyerek rest çekti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani arasındaki gerilim, Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gitmesine günler kala yeniden tırmandı. Netanyahu, yayımladığı video mesajında Mamdani'yi sert sözlerle eleştirerek BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Mamdani hakkında gerçeği anlatacağını söyledi.

"SENİN HAKKINDA GERÇEĞİ ANLATACAĞIM"

Netanyahu, sosyal medya hesabından yayımladığı video mesajında doğrudan Mamdani'ye seslendi. İsrail Başbakanı, New York Belediye Başkanı'nı Hamas'ı desteklemek ve New York'taki Yahudilere yönelik protestoları kışkırtmakla suçladı.

Netanyahu, "Yazıklar olsun Sayın Mamdani" ifadelerini kullanarak, BM Genel Kurulu'na geleceğini ve burada hem İsrail askerleri hem de Mamdani hakkında konuşacağını belirtti.

İsrail Başbakanı, "Kahraman askerlerimiz hakkındaki gerçeği anlatacağım ve senin hakkındaki gerçeği de anlatacağım" mesajını verdi.

GERİLİMİN NEDENİ NETANYAHU'NUN TUTUKLANMASI TARTIŞMASI

İki isim arasındaki gerilim, Mamdani'nin Netanyahu'nun New York ziyareti öncesinde yaptığı açıklamalarla büyüdü.

Mamdani, Netanyahu'yu savaş suçu işlemekle suçladı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) hakkında verdiği tutuklama kararının uygulanması gerektiğini savundu. New York Belediye Başkanı ayrıca federal makamların bu konuda harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Mamdani, New York yönetiminin Netanyahu'yu tutuklama konusunda bağımsız hukuki yetkisinin bulunmadığını da kabul etti.

NETANYAHU PERŞEMBE GÜNÜ BM KÜRSÜSÜNDE

Netanyahu'nun BM 81'inci Genel Kurulu kapsamında 24 Eylül Perşembe günü konuşma yapması bekleniyor. İsrail Başbakanı'nın New York ziyaretinin yaklaşık 24 saat sürmesi planlanıyor.

Netanyahu'nun ziyareti öncesinde New York'ta Filistin yanlısı grupların protesto gösterileri düzenlemesi bekleniyor. İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon da daha önce yaptığı açıklamalarda protestoların kentte gerilimi artırabileceğini savunmuştu.

Netanyahu ile New York Belediye Başkanı arasında ipler koptu: Başkanı açık açık tehdit etti
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani

MAMDANİ: NETANYAHU'YU SAVAŞ SUÇLUSU OLARAK TANIMLADIM

Mamdani ise pazartesi günü CNN'e yaptığı açıklamada Netanyahu'yu "savaş suçlusu" olarak nitelendirdi ve Gazze'deki eylemler nedeniyle hesap verilmesi gerektiğini savundu.

Mamdani, UCM'nin bir kişi hakkında tutuklama kararı vermesi halinde bunun uygulanması gerektiğini savunurken, kendisinin New York Belediye Başkanı olarak Netanyahu'yu doğrudan tutuklatma yetkisinin bulunmadığını da ifade etti.

TRUMP DA TARTIŞMAYA DAHİL OLMUŞTU

Netanyahu ile Mamdani arasındaki tartışmada ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları da gündeme gelmişti. Trump, daha önce Netanyahu'nun ABD'de bulunduğu sırada tutuklanmayacağını söylemişti.

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    Yorumlar (2)

  • Mehmet Gelmez Mehmet Gelmez:
    yalanları siralicak 2 0 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ Ahmet İPTAŞ:
    BEBEK KATİLİ KONUŞMŞ.SEN İLK ÖNCE ÖLDÜRDÜĞÜN MASUM İNSANLARIN HESABINI VER. 2 0 Yanıtla
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