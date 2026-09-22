Finans çevreleri şaşkın! Türkiye'deki hesabından 1 gecede 45 milyar TL çekti - Son Dakika
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Finans çevreleri şaşkın! Türkiye'deki hesabından 1 gecede 45 milyar TL çekti

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Finans çevreleri şaşkın! Türkiye\'deki hesabından 1 gecede 45 milyar TL çekti
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Türkiye'yi sarsan dev fon skandalı ve 131 fonun tasfiye kararı sonrası piyasalarda rekor çıkış yaşandı. Özel bir bankadaki 8 kişilik fonda yer alan kimliği belirsiz tek bir yatırımcı, bir günde hesabından 45 milyar TL çekerek finans çevrelerini şaşkına çevirdi.

Sermaye piyasalarını sarsan dev fon skandalı ve tasfiye sürecinin ardından piyasalarda eşi benzeri görülmemiş bir para çıkışı yaşandı. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın gözaltına alınması ve SPK'nın 7 şirkete ait 131 fonu tasfiye kararı almasının ardından, özel bir bankadaki fon hesabından tek bir günde 45 milyar TL birden çekildi.

830 milyar liranın üzerindeki varlığın kilitli kaldığı skandalın gölgesinde yaşanan devasa transfer, finans çevrelerinde ve sosyal medyada "Bu milyarder kim?" sorularını beraberinde getirdi.

131 FONUN TASFİYE SÜRECİ UZATILDI

Pusula Portföy yönetimindeki krizin ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), fonların temerrüde düşmesi üzerine müdahalede bulunmuştu. Tera Yatırım, Pusula Portföy, Hedef Holding, Atlas Portföy, A1 Capital Portföy, Pardus Portföy ve Bulls Portföy'e ait 131 fonun tasfiyesine karar verilmiş, varlıkların nakde dönüştürülmesi için görevlendirilen iki bankaya verilen süre ise üç aydan altı aya uzatılmıştı. Tasfiye süreci ve kilitli fonlar piyasada belirsizliği tırmandırırken, Türkiye'nin en büyük özel bankalarından birinin bünyesindeki fonda gerçekleşen hareketlilik rekor seviyeye ulaştı.

FONDTAKİ VARLIK 52,8 MİLYARDAN 7,4 MİLYAR TL'YE DÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre, sadece 8 yatırımcının bulunduğu özel bir fonda yer alan 52 milyar 886 milyon TL'lik toplam varlık, tek bir yatırımcının sistemdeki tüm parasını çekmesiyle bir anda 7 milyar 418 milyon TL seviyesine geriledi. Yalnızca tek bir günde gerçekleşen 45 milyar TL’lik dev çıkış ekonomistleri dahi şaşkına çevirdi. Söz konusu devasa kaynağın hangi finansal enstrümana veya yatırım aracına yönlendirileceği merak konusu olmaya devam ediyor.

TürkiyeEkonomiFinansGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Halis demir Halis demir:
    bunu gizliden yapıp kaçırtmasanız 0 0 Yanıtla
  • zombiland82 zombiland82:
    panik gibi kaçıyorlar 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    o para yurtdışına çıkmak için yola çıkmıştır belkide ulaştı yerine ulaştı bile 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Finans çevreleri şaşkın! Türkiye'deki hesabından 1 gecede 45 milyar TL çekti - Son Dakika
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