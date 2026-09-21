Sultangazi\'de bulunan erkek cesedin 8 gündür kayıp kişiye ait olduğu değerlendirildi

İstanbul Sultangazi’de taş ocaklarının bulunduğu bölgede yayılan kötü koku, korkunç bir olayın ortaya çıkmasına neden oldu. Çevrede çalışan bir işçi, kayalık alanda bir erkeğin cansız bedenini fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin, 8 gündür kayıp olarak aranan 49 yaşındaki Mustafa Dinler olabileceği değerlendiriliyor.

KÖTÜ KOKUYU FARK EDEN İŞÇİ CANSIZ BEDENİ BULDU

Olay, akşam saatlerinde Sultangazi Cebeci Mahallesi’ndeki taş ocaklarının bulunduğu bölgede meydana geldi. Bölgede çalışan bir işçi, çevreye yayılan kötü kokuyu fark edince kontrol yapmak istedi. Kayalık alanda hareketsiz bir kişinin bulunduğunu gören işçi, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrolde, hayatını kaybettiği belirlenen erkeğin üzerinden kimlik çıkmadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kişinin cansız bedeni, kesin kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

8 GÜNDÜR KAYIP OLAN MUSTAFA DİNLER OLDUNDAN ŞÜPHELENİLİYOR

Ekiplerin yaptığı ilk değerlendirmede, bulunan kişinin 8 gündür kayıp olarak aranan 49 yaşındaki Mustafa Dinler olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Ancak kimlik tespitinin Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak incelemenin ardından kesinleşeceği belirtildi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kişinin nasıl ve ne zaman hayatını kaybettiğinin belirlenmesi için otopsi işlemi yapılacak. Adli Tıp Kurumu’ndan çıkacak sonuç, hem kimlik tespitini hem de ölüm nedenini netleştirecek.