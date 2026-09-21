Ünlüce ailesi Kabe'deki arbede davasında istinaf kararını bekliyor, 8 aydır dönemiyor

Ramazan umresi yapmak için 17 Şubat'ta Mekke'ye giden Havva Ünlüce (61), çocukları Serdar Ünlüce (34), Semra Karakaya (39) ve Hediye Ünlüce Sırakaya (25) 8 aydır evlerine dönemiyor.

Umre ziyaretlerinin 24. günü sabah namazı için Kabe'ye giden aile fertleri, tavaf namazı kıldıkları sırada görev yapan bir polis memurunun "seccadelerine basmasına" tepki gösterince kısa süreli arbede yaşandığını aktardı.

Olay sonrası karakola götürülen aile fertleri, polis memurunun "kendisine şiddet kullandıklarını" iddia etmesi üzerine gözaltına alındı.

Kabe'de yaşanan olay sonrası anne Havva Ünlüce ve kızları Semra Karakaya ve Hediye Ünlüce Sırakaya 4, oğlu Serdar Ünlüce ise 48 gün tutuklu kaldı.

Haklarında soruşturma başlatılan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ünlüce ailesine yargılama süresince ülkeden çıkış yasağı konuldu.

Beş kez mahkemeye çıkan aile üyelerinden Serdar Ünlüce'ye 5 ay, anne ve kızlarına ise üçer ay hapis cezası verildi. Aile, istinaf başvurusunun lehlerine sonuçlanmasını bekliyor.

Türkiye'ye ve ailelerine kavuşmak istiyorlar

AA muhabirine konuşan aile fertlerinden Serdar Ünlüce, 8 aydır büyük bir kabus yaşadıklarını belirterek bir an önce Türkiye'ye ve ailelerine kavuşmak istediklerini söyledi.

Eskişehir'de emlak danışmanlığı yapan Ünlüce, Kabe'de yaşanan olayın yargıya yanlış aktarıldığını, Kabe'deki polise karşı asla şiddet kullanmadığını, annesinin seccadesine basılmasına gösterdiği tepki sonrası, annesini koruma amacıyla eliyle polis memurunu durdurmaya çalıştığını anlattı.

Annesini koruma refleksiyle hareket ettiğini vurgulayan Ünlüce, şunları kaydetti:

"Yemin ediyorum polise vurma yok, sadece anneme zarar vereceğini düşünerek, onu koruma refleksiyle sağ elimle tuttum. Olay sadece bundan ibaret. Basit bir tartışmanın nasıl bu noktaya geldiğini biz anlamadık, şaşkınız gerçekten. Zaten olay sonrası karakola götürülürken bana sert davranan polis memuru, sonrasında gelerek özür diledi ve benden helallik istedi."

Cidde Başkonsolosluğu aile ile temasta

Cidde Başkonsolosluğunun kendileriyle temas halinde olduğunu belirten Ünlüce, Suudi Arabistan istinaf mahkemesinin kararının lehlerine çıkmasını beklediklerini vurguladı.

Serdar Ünlüce, yaşadıkları sıkıntıları şöyle anlattı:

"Sekiz ay oldu. Benim üç evladım var, ablamın üç evladı var, annem yaşlı 61 yaşında onun tansiyonu ve şeker hastalığı var, kız kardeşim daha iki yıllık evli, evliliğinin 8 ayı buralarda beklemekle geçti. Hepimizin mağduriyeti var. Kızım her akşam 'baba ne zaman geleceksin ne zaman bana sarılacaksın' diye soruyor. Bu bir imtihan biz buna inanıyoruz ama işin uzaması bizi gerçekten çok üzüyor. Biz buraya ramazan umresi ve ibadet için geldik ama basit bir olay nedeniyle aylardır ülkemize, ailelerimize dönemiyoruz. Annem özellikle çok üzülüyor"