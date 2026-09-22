Son seçim anketinde büyük sürpriz! Aradaki fark 15 puan oldu - Son Dakika
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Son seçim anketinde büyük sürpriz! Aradaki fark 15 puan oldu

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Son seçim anketinde büyük sürpriz! Aradaki fark 15 puan oldu
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GENAR’ın Eylül 2026 araştırmasına göre; AK Parti yüzde 36,1, Yeni Parti yüzde 21,6, DEM Parti yüzde 9,4 ve MHP yüzde 8,0 oy aldı. İYİ Parti'nin yüzde 7,7'de kaldığı ankette CHP yüzde 6,6, Anahtar Parti ise yüzde 3,0 seviyesinde gerçekleşti.

GENAR Araştırma Şirketi, "Bu Pazar seçim olsa" sorusunu yönelttiği Eylül 2026 Türkiye Raporu sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. GENAR Başkanı İhsan Aktaş’ın kaleme aldığı verilere göre AK Parti yüzde 36,1 oy oranıyla birinci sıradaki yerini korurken, Yeni Parti yüzde 21,6 ile ikinci sırada yer aldı.

İŞTE PARTİLERİN OY ORANLARI

GENAR'ın eylül ayı araştırmasında partilerin oy dağılımı şu şekilde sıralandı:

  • AK Parti: %36,1
  • Yeni Parti: %21,6
  • DEM Parti: %9,4
  • MHP: %8,0
  • İYİ Parti: %7,7
  • CHP: %6,6
  • Anahtar Parti: %3,0
  • Zafer Partisi: %2,8
  • Yeniden Refah Partisi: %2,5
  • TİP: %0,9
  • Saadet Partisi: %0,5
  • Diğer: %0,9

AKTAŞ: CUMHUR İTTİFAKI SEÇİME AVANTAJLI GİRİYOR

Anket sonuçlarını değerlendiren GENAR Başkanı İhsan Aktaş, AK Parti'nin son altı aydır yüzde 35-36 bandındaki istikrarlı seyrini sürdürdüğünü ifade etti. MHP'nin araştırmalarda yüzde 8 seviyesinde göründüğünü belirten Aktaş, sandıkta MHP'nin anketlerin yaklaşık iki puan üzerinde oy alma eğiliminde olduğuna dikkat çekti. Cumhur İttifakı'nın toplam oylarının yüzde 45 seviyelerine ulaştığını vurgulayan Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderlik etkisi, muhalefetin aday yapısı ve olası yeni ittifak süreçlerinin seçim tablosunda belirleyici rol oynayacağını kaydetti.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • mehmet karaca mehmet karaca:
    Taraflı anketçi, anca rüyanızda görürsünüz 5 şi 7 4 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    BU KADAR HRSIZLIK YLSUZLUKTAN SONRA YP %21 OLDUKÇA DÜŞÜNDÜRÜCÜ 7 3 Yanıtla
    ali ihsan Akyol ali ihsan Akyol:
    Bunlar doğru olsa bugün seçim kararı alır en kısa zamanda seçime giderler 2 1
  • Bülent Selik Bülent Selik:
    hikaye 5 3 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş Mustafa Görmüş:
    Ne diyeyim araştırma şirketimi yoksa insanlarmı bu halden memnun anlamadım. Hep beraber beter olalım 5 3 Yanıtla
  • ali ihsan Akyol ali ihsan Akyol:
    Yalan asla bu kadar değil. Yeni parti 38 den aşağı değil. Borsa balonu AKP ye uçmuş giderken onlarida uçurmuş 3 5 Yanıtla
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SON DAKİKA: Son seçim anketinde büyük sürpriz! Aradaki fark 15 puan oldu - Son Dakika
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