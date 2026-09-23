Adana\'da nişanlısını uyandırınca Ayşegül Kırğıl onu bıçakla öldürdü ve tutuklandı

ADANA'da, Ayşegül Kırğıl (19), tahlil vermek üzere hastaneye gitmek için uyandırdığı nişanlısı Hasan Temur'u (18), kendisini darbetmesi üzerine göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan ve ifadesinde, "Arbede sırasında Hasan yaralandı. Evlilik arifesindeydik, onu öldürmek istemedim. Pişmanım" diyen Kırğıl, tutuklandı.

Olay, 21 Eylül'de saat 08.00 sıralarında, Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Evlilik hazırlığı yapan Hasan Temur ile nişanlısı Ayşegül Kırğıl, nikah işlemleri için gerekli tahlilleri vermek üzere hastaneye gitme planı yaptı. Ayşegül Kırğıl, iddiaya göre uyuyakalan nişanlısını uyandırmak isteyince çift arasında tartışma çıktı. Uyandırıldığı için öfkelenen Hasan Temur, Ayşegül Kırğıl'ı yumruklayıp, tokatladı. Bunun üzerine Kırğıl, mutfak masasından aldığı bıçakla nişanlısını göğsünden yaraladı. Temur'un yere yığıldığını gören Kırğıl, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Balcalı Hastanesi'ne götürülen Temur, kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından yakınları tarafından alınan Temur'un cenazesi, toprağa verildi.

'UYANDIRMAK İSTEMİŞTİM'

Şüpheli Ayşegül Kırğıl ise polis tarafından gözaltına alınıp, Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Emniyette sorguya alınan Kırğıl, "Sadece uyandırmak istemiştim ancak birden sinirlenip, bana vurmaya başladı. Ben de kendimi korumak için masadaki bıçağı aldım. Arbede sırasında Hasan yaralandı. Evlilik arifesindeydik, onu öldürmek istemedim. Pişmanım" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayşegül Kırğıl, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.