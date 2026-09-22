Zidane\'dan Türkiye maçı öncesi Mbappe için flaş hamle

Zidane'dan Türkiye maçı öncesi Mbappe için flaş hamleGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü Zinedine Zidane, Türkiye karşılaşması öncesi Kylian Mbappe'yi sol kanatta görevlendirmeyi planlıyor. Zidane, bu taktik değişiklikle hücumun merkezindeki santrfor rolünü Dembele veya Lepaul'e vererek kanat organizasyonlarını güçlendirmeyi hedefliyor.
Fransa Milli Takımı'ndaki görevine Türkiye karşılaşmasıyla başlamaya hazırlanan teknik direktör Zinedine Zidane, sahaya süreceği kadroda önemli bir taktik değişikliğe gitmeyi planlıyor.
MBAPPE İÇİN SÜRPRİZ TERCİH
Fransız basınındaki haberlere göre; Deneyimli çalıştırıcının, golcü oyuncu Kylian Mbappe'yi alışılagelmiş santrfor pozisyonu yerine sol kanatta görevlendirmeyi düşündüğü belirtildi. Habere göre, kariyerinde daha önce sol kanatta 90'a yakın müsabakaya çıkan Mbappe'nin bu bölgeye kaydırılması halinde, hücumun merkezindeki santrfor rolünü Ousmane Dembele veya Lepaul'ün üstlenmesi bekleniyor. Zidane'ın bu hamleyle Türkiye karşısında kanat organizasyonlarını daha etkin kılmayı hedeflediği aktarıldı.
KRİTİK MÜCADELE KOCAELİ'NDE
UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak olan Türkiye - Fransa karşılaşması, 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda gerçekleşecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?