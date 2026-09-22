Zidane\'dan Türkiye maçı öncesi Mbappe için flaş hamle

Fransa Milli Takımı'ndaki görevine Türkiye karşılaşmasıyla başlamaya hazırlanan teknik direktör Zinedine Zidane, sahaya süreceği kadroda önemli bir taktik değişikliğe gitmeyi planlıyor.

MBAPPE İÇİN SÜRPRİZ TERCİH

Fransız basınındaki haberlere göre; Deneyimli çalıştırıcının, golcü oyuncu Kylian Mbappe'yi alışılagelmiş santrfor pozisyonu yerine sol kanatta görevlendirmeyi düşündüğü belirtildi. Habere göre, kariyerinde daha önce sol kanatta 90'a yakın müsabakaya çıkan Mbappe'nin bu bölgeye kaydırılması halinde, hücumun merkezindeki santrfor rolünü Ousmane Dembele veya Lepaul'ün üstlenmesi bekleniyor. Zidane'ın bu hamleyle Türkiye karşısında kanat organizasyonlarını daha etkin kılmayı hedeflediği aktarıldı.

KRİTİK MÜCADELE KOCAELİ'NDE

UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak olan Türkiye - Fransa karşılaşması, 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda gerçekleşecek.