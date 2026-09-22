Trafikte yarışan 2 motosiklet sürücüsüne Osmaniye\'de 626 bin 348 TL ceza kesildi

Osmaniye'de motosikletle yarış yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri belirlenen 2 sürücüye toplam 626 bin 348 TL idari para cezası kesildi. Sürücülerden birinin ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, diğerinin sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde trafik ihlallerinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. KGYS kameraları üzerinden yapılan incelemelerde, 2 motosiklet sürücüsünün trafikte yarış yaptığı tespit edildi. Görüntülerden sürücüleri belirleyen ekipler, yapılan kontrollerde çeşitli trafik ihlallerinin de bulunduğunu belirledi.

İşlemlerin ardından sürücülere toplam 626 bin 348 TL idari para cezası uygulanırken, denetimler kapsamında 3 motosiklet de trafikten men edildi.